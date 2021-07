HBO Max ajoute le film incontournable de Martin Scorsese en août

Mean Streets n’était pas le premier film de Martin Scorsese, mais cela confirmait que le réalisateur allait devenir l’un des meilleurs cinéastes américains. Le film, qui est sorti en salles en 1973, sera disponible en streaming sur HBO Max le dimanche 1er août. C’est un film qui a tout ce qui deviendrait une caractéristique du travail de Scorsese, des conflits internes provoqués par le catholicisme fervent au brutal, soudain la violence.

Mean Streets met en vedette Harvey Keitel dans le rôle de Charlie Cappa, un jeune italo-américain déchiré entre le catholicisme et son travail pour un puissant chef mafieux. Il se sent également responsable de son jeune ami explosif, “Johnny Boy” Civello, joué par Robert De Niro. Alors que Johnny Boy s’attire de plus en plus de problèmes avec des créanciers liés à la mafia, Charlie essaie de garder Johnny Boy en vie, même si tout le monde pense qu’il doit s’éloigner le plus possible de Johnny. Tout se termine par une finale choquante.

Le film regorge de scènes mémorables, d’un combat de billard inoubliable à l’incroyable introduction de De Niro, en passant par l’utilisation de la musique pop qui deviendra plus tard une marque de commerce de Scorsese. À l’époque où Mean Streets a été tourné, De Niro était la vedette des premiers films de Brian De Palma. Mean Streets était sa première collaboration avec Scorsese, et il l’a fait compter. De Niro n’est pas le leader, mais il vole le film à Keitel. La collaboration de De Niro et Scorsese a été relancée pour L’Irlandais en 2019, et ils ont à nouveau travaillé ensemble sur le prochain Killers of the Flower Moon de Scorese pour Apple TV+ et Paramount Pictures.

Mean Streets était la première fois que Scorsese réalisait un film qui puisait ses racines dans ses propres expériences personnelles. Dans une interview avec Deadline l’année dernière, Scorsese a déclaré qu’il lui avait fallu des années pour se rendre compte que Mean Streets “était plus à propos de mon père et de lui que de moi-même et de mes vieux amis parce que mon père s’assurait constamment qu’il n’allait pas se faire tuer ou battre en haut.” Scorsese a déclaré que son père connaissait des gens qui ressemblaient à Johnny Boy, et que son père les soutenait même.

“Je me demandais comment vous équilibrez cela, comment vous vivez une vie comme celle-là. Je ne sais pas”, se souvient-il. “Je veux dire qu’il se passe deux choses différentes ici, je suppose, et l’une est la compassion et le sens des responsabilités pour votre frère et l’autre essaie de changer et de faire mieux. Même si vos oncles échouent à nouveau lorsqu’ils sortent d’un Ils essaient à nouveau, trouvent un emploi, mais ensuite tombent à nouveau et rentrent. Je l’ai vu jouer. Mon père n’est pas allé à l’église ou quoi que ce soit de cela. Il n’avait pas à le faire. C’était de cela qu’il s’agissait.”

Dans cette même interview, Scorsese a déclaré de manière surprenante qu’il n’était pas sûr d’avoir jamais regardé Mean Streets du début à la fin depuis la sortie du film, car il est “trop ​​​​près”. Il a suggéré que le film ne pourrait jamais être réalisé aujourd’hui car il a été réalisé pour une période très précise. “Il y a des choses que j’aurais aimé pouvoir faire d’une manière différente, mais c’était la nature de la réalisation de ce film. Vous deviez le faire avec ce que vous aviez”, a-t-il déclaré à Deadline. “Il y a des éléments qui sont… c’était tellement véridique dans un sens et honnête que c’est difficile pour moi de regarder. Il a également été fait à une époque où rien d’autre n’existait.”

Scorsese pourrait croire que Mean Streets ne pourrait pas être fait aujourd’hui, mais l’histoire résonne toujours. Le film plante les graines des films de gangsters ultérieurs de Scorese, et il a également beaucoup en commun avec ses autres travaux. Mean Streets montre comment Scorsese peut présenter des mondes entiers au public et le faire se sentir chez lui. À première vue, Mean Streets peut sembler inaccessible à quiconque n’a pas grandi dans la Petite Italie, mais la vérité est que nous sommes tous aux prises avec la culpabilité et nous avons tous un ami que nous voulons soutenir dans les moments difficiles. Il est juste important de se rappeler que si “Jumpin’ Jack Flash” joue lorsque votre ami entre dans un bar, vous pourriez être dans une course folle.