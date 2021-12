HBO Max ajoute une émission qui était censée être une exclusivité Netflix

HBO Max ajoute à son catalogue une émission qui devait rester exclusive à Netflix pendant encore plusieurs années. Lundi, le streamer a annoncé que The CW’s Supergirl ferait partie des titres ajoutés à son catalogue le 1er janvier 2022. Ce n’était pas le plan énoncé dans le contrat de licence de WarnerMedia avec Netflix, suggérant que les deux pourraient avoir discrètement révisé leur accord. .

Comme le reste des adaptations de DC Comics à la télévision et au cinéma, Supergirl est techniquement une propriété intellectuelle de WarnerMedia, la société mère de HBO Max. Cela en fait la maison de streaming logique pour Supergirl aux côtés des autres émissions CW, mais selon Deja View, les anciens contrats hérités entre WarnerMedia et Netflix stipulaient que Netflix conserverait les droits de streaming de n’importe quelle émission pendant cinq ans après avoir obtenu la dernière saison. Étant donné que Supergirl contourne apparemment cette période d’attente, cela pourrait signifier que les deux sociétés ont conclu un accord différent.

Il n’y a eu aucune fanfare autour du fait que Supergirl vole de Netflix à HBO Max, et les deux sociétés n’ont révélé aucun changement majeur dans leurs relations de travail. Pourtant, un changement dans la gestion des propriétés intellectuelles de WarnerMedia sur Netflix pourrait avoir des effets de grande envergure. En plus de toutes les émissions sur The CW, cela engloberait toute marque WarnerMedia, y compris Cartoon Network, Turner Classic Movies, Sesame Workshop, Looney Tunes et plus encore.

Il convient également de noter que WarnerMedia a récemment renégocié son accord avec Disney, divisant les dernières versions de 20th Century Studios. Selon un rapport de Variety, il y avait des coproductions entre Warner Bros. et 20th Century Studios dont WarnerMedia aurait conservé les droits de diffusion en continu, mais il les a volontairement remis à Disney pour une place sur Disney + ou Hulu. Les premiers films dans le cadre de cet accord étaient Ron’s Gone Wrong et Free Guy.

Ce n’est pas parce que HBO Max ajoute Supergirl à son catalogue que Netflix le perd forcément, bien sûr. Certains spéculent que les streamers ont accepté de supprimer la clause d’exclusivité de leur contrat pour un bénéfice mutuel, auquel cas Supergirl serait en sécurité sur Netflix pendant cinq ans de plus. Les clients à la recherche du reste des émissions télévisées de DC Comics devraient se tourner vers HBO Max, ce serait donc toujours une bonne publicité en ce qui concerne WarnerMedia.

Supergirl rejoindrait HBO Max le samedi 1er janvier 2022. Le reste des adaptations DC de The CW y est actuellement diffusé.