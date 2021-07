HBO Max annonce Amarres, sa première série mexicaine – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans le cadre de son offre de contenu et dans le but de raconter des histoires de chaque pays et de donner de la place à différentes voix locales, HBO Max, sous la marque Max Originals, annonce la prochaine première de sa première série mexicaine intitulée Amarres. Dans une déclaration, HBO Max a souligné qu’Amarres abordera des sujets tels que l’homosexualité, le polyamour et le divorce, la famille et les traditions mexicaines ; il décrira également “une société mexicaine qui connaît une transformation du rôle des femmes, donc l’autonomisation est un sujet pertinent et attrayant, le tout à travers une vision fraîche, différente, réelle et amusante”.

De quoi ça parle?

Amarres est une série originale conçue, développée et produite par la société Dopamine pour Turner Amérique latine. Avec pour devise « L’amour est une chose magique », Amarres, avec dix épisodes de 45 minutes chacun, s’insère dans le genre dramatique contemporaine et s’adresse à toute la famille (via).

Synopsis : « L’histoire se concentre sur une mère non conventionnelle qui, désespérée par sa situation financière, est obligée de retrouver sa tradition familiale : l’entreprise de magie et d’amarrage préhispanique dirigée par sa grand-mère Celia, qui a été qualifiée de sorcière. Bien qu’elle ne pense pas avoir un don spécial, comme l’assurait sa grand-mère, Ana commence à s’entraîner à lier les cœurs pour collecter l’argent nécessaire et ainsi sauver sa famille.

Distribution

Le casting d’Amarres est composé de Gabriela de la Garza (Monarque), Hugo Catalán (Le jeu des clés), Nicole de Albornoz, Juan Pablo Medina, Alicia Jaziz, Regina Flores Ribot, Martín Saracho, Rafael Simón, Mauricio Isaac, parmi les autres.

La scénariste et productrice mexicaine Fernanda Eguiarte (Ingobernable) s’impose comme la responsable du scénario ; en plus d’être le showrunner des dix épisodes qui composent la série. La direction est en charge de Marcelo Tobar de Albornoz (Le club des idéalistes).

« AMARRES est pour moi le plus beau projet de ma carrière, en 20 ans d’expérience. Une histoire différente, drôle et émouvante, où j’ai eu l’occasion de découvrir de nouveaux records en tant qu’actrice “, a déclaré, à travers une déclaration, la protagoniste Gabriela de la Garza.

“Amarres était tellement amusant que je n’ai jamais pensé que cela fonctionnait, c’était uniquement des rires entre amis, de la magie et beaucoup de bonnes vibrations. Nous allons le casser en faisant une première sur HBO Max parce que ça vient avec tout ! », a déclaré l’acteur Hugo Catalán.

Source : CinéPremière