HBO Max annonce les coûts de son service ; son catalogue sera disponible le 29 juin au Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

À partir du mardi 29 juin, la plateforme de streaming HBO Max sera disponible pour l’ensemble du public au Mexique et en Amérique latine.

A travers un événement live, la société a annoncé sa date de sortie, ses prix et tous les films, séries, programmes et documentaires qui font partie de son catalogue.

Pour commencer l’expérience HBO Max, les utilisateurs disposeront d’une période d’essai de sept jours. Concernant l’abonnement, la plateforme proposera deux forfaits mensuels, le standard et le mobile.

Le plan standard permet d’accéder à trois utilisateurs simultanément avec cinq profils pour télécharger du contenu vidéo en haute définition et certains contenus en résolution 4K pour un coût de 149 pesos par mois.

Avec le forfait mobile, l’utilisateur peut saisir le même catalogue que dans le forfait standard, avec la variante qu’il est conçu pour une « expérience individuelle ». Ce plan est disponible pour les smartphones et tablettes compatibles, et permet le téléchargement de contenu avec disponibilité pour un utilisateur au prix de 99 pesos par mois.

La plate-forme contiendra à la fois des titres récents et des classiques du cinéma et de la télévision tels que Godzilla vs. Kong, Le Seigneur des Anneaux, Joker, Matrix, Le Magicien d’Oz, Casablanca ou Space Jam : Une nouvelle ère. Quant au contenu télévisuel, les utilisateurs peuvent retrouver Friends, Superman & Lois, Doom Patrol, The Sopranos ou encore The Big Bang Theory.