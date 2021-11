HBO Max annonce un nouveau spécial « Retour à Poudlard »

Warner Bros. célèbre le 20e anniversaire de Harry Potter à l’école des sorciers avec une nouvelle réunion spéciale intitulée Retour à Poudlard. La société a publié mardi un teaser pour l’émission spéciale, promettant qu’elle serait diffusée le jour du Nouvel An, le mercredi 1er janvier 2022. Pour l’instant, elle sera diffusée uniquement sur HBO Max.

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard mettra en vedette certaines des plus grandes stars de la franchise Harry Potter, dont Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans une série d’interviews, de conversations et de panels. Ils reviendront sur la franchise et son héritage, révélant également de nouvelles anecdotes et idées derrière la caméra. Parmi les autres grands noms attachés à la réunion figurent le réalisateur Chris Columbus et les membres de la distribution Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis , Evanna Lynch et Ian Hart, entre autres.

« Ce fut un voyage incroyable depuis les débuts du film Harry Potter à l’école des sorciers, et voir comment il a évolué pour devenir cet univers interconnecté remarquable a été pour le moins magique », a déclaré Warner Bros.’ président des jeunes adultes et classiques, Tom Ascheim lors de l’annonce. « Cette rétrospective est un hommage à tous ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel – des acteurs et de l’équipe talentueux qui se sont investis corps et âme dans cette franchise de films extraordinaires aux fans passionnés qui continuent de maintenir l’esprit du monde sorcier vivant 20 ans plus tard . »

« Il y a de la magie dans l’air ici avec cette distribution incroyable, alors qu’ils rentrent tous chez eux dans les décors originaux de Poudlard, où ils ont commencé il y a 20 ans. L’excitation est palpable alors qu’ils se préparent à emmener leurs fans dans un voyage très spécial et personnel, à travers la réalisation de ces films incroyables », a ajouté le producteur exécutif Casey Patterson.

HBO Max a eu pas mal de succès avec les réunions spéciales ces dernières années, y compris la réunion de l’aile ouest et la réunion des amis. Jusqu’à présent, rien n’indique que ce spécial inclura l’auteur JK Rowling, ou abordera sa position publique controversée contre les droits des transgenres. Cependant, en tant que créateur de la franchise, Rowling bénéficiera presque certainement financièrement de la sortie de la spéciale.

20e anniversaire de Harry Potter : retour à Poudlard en avant-première le mercredi 1er janvier 2022 sur HBO Max. Il sera également diffusé au printemps sur TBS et Cartoon Network. Les huit films Harry Potter sont désormais diffusés en continu sur HBO Max.