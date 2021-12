HBO Max annule le redémarrage de la sitcom classique après seulement une saison

Il semble que ce n’est qu’hier que HBO Max a présenté un redémarrage de la sitcom classique Head of the Class. Il y a un mois, la première saison complète a été créée sur la plate-forme de streaming, et maintenant la série a cessé d’être.

Des showrunners Amy Pocha et Seth Cohen, avec l’exécutif Bill Lawrence à bord pour une influence talentueuse, Head of the Class était un redémarrage de la sitcom de 1986 du même nom avec Howard Hesseman de WKRP dans la gloire de Cincinnati. Le redémarrage a ramené un membre original de la série originale, avec Robin Givens reprenant son rôle de Darlene Hayward, tout en conservant un complot similaire à l’original.

La mise à jour « chef de classe » annulée sur HBO Max https://t.co/OkOx8A8L8t – The Hollywood Reporter (@THR) 18 décembre 2021

« Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Head of the Class », a déclaré HBO Max dans un communiqué, selon Deadline. « Nous étions reconnaissants de travailler avec Bill, Amy et Seth pour ramener une série aussi emblématique, et nous les remercions, ainsi que le casting formidable pour leur travail acharné et leur dévouement. »

L’émission suit un groupe d’élèves du secondaire considérés comme surdoués ou « surperformants » qui se concentrent davantage sur les notes que sur l’expérience d’apprentissage. C’est là que l’enseignante d’Isabella Gomez, Alicia Gomez, intervient, mettant les enfants au défi de vivre plus et de moins se soucier de leurs notes.

Selon Deadline, la série n’est que la deuxième annulée par HBO Max après que Generation a été mise en conserve plus tôt dans l’année. Head of the Class était la seule sitcom multi-caméras originale de la plate-forme, et était l’une des rares séries destinées aux adolescents sur HBO Max.

Le redémarrage a été créé avec des critiques médiocres, 67% le trouvant favorable sur Rotten Tomatoes. L’annulation soulève également des questions sur les avantages de la sortie d’une émission chaque semaine par rapport à l’abandon d’une saison entière le même jour.

Cela n’a pas été un territoire aimable sur les plateformes de streaming pour les sitcoms et les séries ravivées d’antan. 2021 a vu Disney + annuler son redémarrage de Turner et Hooch avec Josh Peck, tandis que l’expérience de Peacock avec Punky Brewster est rapidement tombée à l’eau. Pourtant, avoir une série annulée après seulement un mois pourrait être un record en streaming à ce stade.