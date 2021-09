HBO Max arrive dans plusieurs pays européens le mois prochain

Edgar Cervantes / Autorité Android

HBO Max sera lancé dans six pays européens le 26 octobre. Les nouveaux pays sont Andorre, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Espagne et la Suède. Warner a également révélé que 14 autres pays européens bénéficieront du service l’année prochaine.

HBO Max a commencé comme un service de streaming vidéo uniquement aux États-Unis, mais il est depuis arrivé en Amérique latine et dans les Caraïbes. Warner Media a confirmé plus tôt cette année que plusieurs pays européens obtiendraient le service en 2021, et il a maintenant fourni les détails pertinents.

La société a annoncé que HBO Max arrivera sur six nouveaux marchés européens à partir du 26 octobre, à savoir Andorre, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Espagne et la Suède.

Warner Media a ajouté que 2022 verra le service arriver sur 14 marchés supplémentaires. Vous pouvez consulter la liste de ces 14 paramètres régionaux ci-dessous.

Bosnie-Herzégovine Bulgarie Croatie République tchèque Hongrie Moldavie Monténégro Macédoine du Nord Pologne Portugal Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie

La société a également révélé que des “lancements de territoires supplémentaires” devraient avoir lieu en 2022, bien qu’elle n’ait proposé aucune région spécifique à cet égard.

Il n’y a pas non plus de mot sur un prix pour les consommateurs européens, mais Warner a confirmé qu’il organiserait un événement virtuel le mois prochain pour révéler plus de détails (y compris les prix et le contenu).

Vous vous posez des questions sur le contenu de HBO Max avant de vous inscrire au service ? Vous pouvez consulter nos récapitulatifs des meilleurs films et des meilleures émissions de télévision sur la plate-forme.