HBO Max arrive en Europe en octobre, plus de pays en 2022

Le service de streaming de WarnerMedia, HBO Max, a été officiellement lancé aux États-Unis en mai 2020 et est déjà disponible en Amérique latine et dans les Caraïbes. Maintenant, la société se prépare à lancer la plate-forme en Europe avec un support pour six nouveaux pays à venir en octobre et d’autres à venir en 2022.

La nouvelle a été confirmée par HBO à Variety, qui a rapporté mercredi la liste des prochains pays à obtenir HBO Max. Le service de streaming arrive en Europe le 26 octobre 2021 dans les pays suivants : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Espagne et Andorre.

Pour 2022, WarnerMedia prévoit déjà d’apporter HBO Max en Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Les tarifs et les plans d’abonnement seront révélés à une date ultérieure avant le lancement officiel.

Comme dans d’autres régions, HBO Max en Europe proposera non seulement du contenu original de HBO, mais également de Warner Bros., DC et Cartoon Network. Les pays non répertoriés en Europe et en Asie peuvent également avoir accès au contenu « Max Originals » via des accords de distribution avec des partenaires locaux, comme l’explique Variety.

La SVOD – qui comprendra du contenu couvrant Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network et Max Originals – organisera un événement de lancement virtuel le mois prochain où plus de détails seront partagés sur l’offre de produits et de contenu, ainsi que ses différents prix. .

En juin, HBO Max a été introduit dans 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes, dont l’Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique. WarnerMedia prévoit également d’apporter sa plate-forme à Hong Kong, en Inde, à Taïwan et dans d’autres territoires en Asie l’année prochaine.

Les abonnés de HBO Max ont accès à des films et à des émissions de télévision populaires, notamment “Friends”, “Euphoria”, “Harry Potter”, “Game of Thrones” et “Watchmen”.

