HBO Max aura un abonnement moins cher avec des publicités

Fini le temps où il était moins cher de payer pour une plate-forme de streaming vidéo au lieu d’un service de télévision par câble. Et non pas parce que leurs prix ont augmenté, eux aussi, mais parce qu’aujourd’hui, de nombreux utilisateurs paient plusieurs services chaque mois. Les responsables de HBO Max, l’une des propositions les plus récentes dans le secteur, sont conscients de la situation et ont donc l’intention de devenir le Bon samaritain.

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, a révélé lors d’une conférence que HBO Max aura un abonnement moins cher au second semestre 2021 (via L’Enveloppe). Ça oui, avec des annonces pour compenser la baisse des prix. “La plupart des gens sur cette planète ne sont pas riches”, a déclaré le directeur. Après sa grande découverte, HBO Max sera l’un des rares services à parier sur un abonnement bon marché avec publicité. Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus, entre autres, ont préféré s’en éloigner.

Le plus haut dirigeant de WarnerMedia a laissé entendre que les publicités sur HBO Max ne seront pas aussi intrusives comment pouvons-nous nous attendre. “Si nous sommes capables d’inventer et de faire des choses fantaisistes grâce à la publicité pour réduire le prix, ce sera fantastique pour les fans. Je pense qu’une fois qu’ils le verront, parce que j’ai vu le service en termes de design que nous avons proposé, Je pense que les gens. Elle sera très enthousiasmée par le soin que nous avons apporté à l’insertion de publicité et à la nature organique de son expérience. “

HBO Max est l’un des services les plus chers

Et au sujet du grand nombre de services vidéo offerts aujourd’hui, Kilar pense que la plupart des familles ne paieront pas plus de six ou sept plateformes simultanément. Le problème avec HBO Max, cependant, c’est que son prix est l’un des plus élevés du marché : 15$ par mois. Pour le moment, nous ne savons pas quels seront les tarifs en Amérique latine et en Espagne, régions qui n’ont toujours pas accès à HBO Max.

Dans le cas particulier de l’Amérique latine, la plateforme fera ses débuts au cours juin de cette année. L’Espagne, pour sa part, rejoindra la vague de la seconde moitié de 2021. Bien qu’elle soit actuellement absente des deux territoires, la Justice League Snyder Cut peut être appréciée le jour même de sa première sur HBO Max. C’est-à-dire le 18 mars. Cependant, il sera nécessaire de l’acheter ou de le louer via d’autres plateformes de distribution numérique.

