HBO Max aurait envisagé le redémarrage de Gotham ⋆ 10z viral

du renard Gotham n’a jamais été censée être une télévision de prestige, mais elle a quand même cultivé une base de fans importante au cours de ses cinq saisons. Les premiers épisodes ont amené beaucoup de gens à remettre en question la décision de donner le feu vert à un projet axé sur Batman qui ne mettrait pas en vedette le chevalier noir en costume avant les derniers instants de la finale, mais cela a plutôt bien fonctionné à la fin.

Il a fallu du temps à Gotham pour trouver son rythme, mais une fois que l’équipe créative a décidé de lâcher prise et de prendre les choses dans la direction la plus folle possible, la série est devenue dix fois plus divertissante. Une procédure au visage sombre n’allait jamais fonctionner, même pas dans un endroit comme Gotham City, donc doubler la folie était l’appel le plus intelligent, et cela a donné des guest stars et des intrigues glorieusement démentes.

Cela fait plus de deux ans que Gotham a terminé sur le joli nombre rond de 100 épisodes, mais nous avons des nouvelles de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que le Joker de Jared Leto avait un tout nouveau look dans la Ligue de justice de Zack Snyder bien avant. a été confirmé – que le favori culte pourrait finir par faire l’objet d’un redémarrage de HBO Max.

De toute évidence, il existe déjà un spin-off de Batman axé sur le service de police de Gotham City en préparation pour la plate-forme, ce qui rend l’idée de relancer la série redondante à de nombreux niveaux. Cependant, ce qui est ancien est finalement nouveau une fois de plus, et comme Gotham continue de trouver un nouveau public en streaming d’année en année, il n’est pas exclu que cela finira par arriver.