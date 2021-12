HBO Max dévoile la première bande-annonce des retrouvailles d’Harry Potter

Récemment la première bande-annonce de l’attendu réunion Harry Potter a été présenté par la plateforme HBO Max sur les réseaux sociaux auxquels ses millions de fans sont extrêmement excités.

Il reste très peu de jours avant le première des retrouvailles du casting de Harry Potter à l’occasion du 20e anniversaire de la première de son premier film et c’est pourquoi HBO Max prépare un événement unique, que tous les fans attendent sans aucun doute.

Et c’est le 20 décembre dernier, quelques jours seulement après Noël, que les adeptes de la saga ont reçu leur cadeau de Noël.

C’est via le compte YouTube officiel de HBO que nous avons pu voir la bande-annonce, dans laquelle non seulement Daniell Raddclife, Emma Watson et Rupert Grint apparaissent, mais nous voyons aussi d’autres personnages emblématiques, comme les jumeaux Fred et George, et même à l’acteur qui a donné vie à Voldemort.

Ce qui m’a le plus effrayé, c’est l’implication que la chose la plus importante de notre vie a été faite », explique Raddcliffe dans la bande-annonce.

A noter que la première de cette rencontre épique se fera le soir du Nouvel An, et via la plateforme de streaming HBO Max.

Dans la bande-annonce, nous avons vu les membres de la distribution se rendre à différents points du tournage, de la salle commune de Gryffondor, au Grand Hall et au Chemin de Traverse.

Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart, seront les acteurs qui sont dans cette réunion.

D’après les premières images diffusées, les trois protagonistes raconteront comment leur vie a changé grâce à une série de films qui, selon les mots de Radcliffe, ont influencé la personne qu’il est maintenant.

Selon les déclarations du président de la division des classiques de Warner Bros, Tom Ascheim, il s’agit d’une spéciale dans laquelle les fans de la saga peuvent être « témoins » de l’évolution de cet univers.

La vérité est que la nostalgie est devenue l’une des revendications de HBO Max, qui vient de sortir le retour de la série Sex and the City avec le casting original et il y a quelques mois, il a diffusé une autre spéciale qui a réuni le casting de Friends, quelque chose qui la classe comme l’une des meilleures plateformes de divertissement.