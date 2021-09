HBO Max Doc promet d’exposer le “culte” de Gwen Shamblin Lara après le crash

Les battements Gwen Shamblin LaraL’héritage de s en tant que gourou de l’alimentation et chef d’église devrait être exploré dans un nouveau projet documentaire.

Le jeudi sept. Le 23 mars, HBO Max a lancé la bande-annonce des docuseries en cinq parties The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin. Les images présentaient des interviews de personnes sur le régime alimentaire chrétien de Gwen, The Weigh Down Workshop, ainsi que sur la Remnant Fellowship Church, basée au Tennessee, qu’elle a ensuite fondée.

La description de la série par HBO Max indiquait en partie: “Malgré une image soigneusement organisée, Lara et l’église ont rapidement été accusées de violences émotionnelles, psychologiques et physiques et d’exploitation pour leurs prétendues pratiques de culte.”

La bande-annonce comprenait un clip précédemment filmé de Gwen disant: “Dieu m’a révélé que la clé du contrôle permanent du poids est une question de cœur.”

Parmi les personnes présentées dans la bande-annonce, un homme a déclaré à la caméra: “Vous avez enseigné à vos enfants la drogue et l’alcool, mais vous ne pensez jamais à entraîner vos enfants dans une secte.”