HBO Max en avant-première ce dimanche 9 janvier 2022

HBO Max : Premières pour ce dimanche 9 janvier 2022

Aujourd’hui, dimanche 9 janvier, deux productions au total sont présentées en première dans le nouveau Plate-forme de HBO Max, alors si cette journée est libre pour vous, n’hésitez pas à consulter ces nouvelles.

Aujourd’hui, sans aucun doute, vous devriez vous amuser à la maison, depuis HBO Max à de grandes positions premières dans son catalogue.

Le retour des deuxièmes saisons de la série à succès »Les pierres précieuses justes » O « Euphorie« Ce sont eux qui ont des abonnés très enthousiastes.

The Righteous Gemstones est une série télévisée comique américaine créée par Danny McBride qui a été créée le 18 août 2019 sur HBO.

Et c’est le 9 septembre 2019 qu’il a été annoncé qu’il était renouvelé pour une deuxième saison, ce que beaucoup voulaient sans aucun doute.

Portrait acide d’une famille de « télévangélistes » du sud des États-Unis, la série est aussi une satire singulière sur l’alliance entre religion et politique qui occupait le devant de la scène à l’ère Trump, alimentée par le culte de l’exposition médiatique et le spectacle de la croyance.

Produit par Danny McBride, l’un des derniers représentants de la New American Comedy, héritier des frères Farrelly et Ben Stiller et poursuivi par Judd Apatow, l’histoire met en vedette John Goodman en tant que patriarche de l’église et de la famille, secondé par ses trois enfants, joué par McBride lui-même, Edi Patterson et Adam DeVine.

Tous sont la porte d’entrée d’un monde religieux étrange et moderne, marqué par un luxe bizarre, des cérémonies de baptême télévisées et le maintien d’un empire monumental de spectacles et de billets.

Il convient de noter que le ton de la série est défini par cette irrévérence, mais en même temps, il essaie d’explorer ce qui unit la famille Gemstone au-delà de cette société religieuse à laquelle ils appartiennent.

Ensuite, il y a EUPHORIA, la série dramatique primée aux Emmy Awards « Euphoria » revient avec sa deuxième saison en première ce dimanche sur HBO Max et HBO.

Créé et écrit par Sam Levinson, et mettant en vedette une bande originale du producteur de musique Labrinth, la production comportera sept épisodes qui seront diffusés chaque semaine.

Zendaya, la plus jeune artiste à recevoir un Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique pour sa performance dans « Euphoria », joue le rôle principal dans « Rue ».

Au milieu des vies entremêlées de la ville de « East Highland », « Rue » doit retrouver l’espoir alors qu’elle est aux prises avec les pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance.