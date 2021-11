HBO Max et Disney Plus unissent leurs forces pour entretenir leurs catalogues – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Avant que la nation du feu appelée Disney ne soit attaquée pour toujours avec son acquisition agressive de tous les actifs contractuels appartenant à 2nd Century Fox, les films de cette dernière maintenaient un accord d’exclusivité et une fenêtre de visionnage préférentielle avec certaines chaînes câblées privées telles que HBO. Maintenant que nous sommes dans la fièvre du streaming et que les métiers de l’exploitation et de la distribution ont changé, c’est gênant, mais incassable, un contrat que ladite chaîne payante a toujours en vigueur pour l’acquisition des films du défunt studio. C’est pourquoi tout au long de 2022, Disney Plus et HBO Max hébergeront en même temps le catalogue 20th Century Studios.

Le premier film qui verra le jour de cet accord sera l’aventure animée Ron fait erreur qui a été présentée en salles quelques semaines. Auparavant, l’accord était entre Warner et la 20th Century Fox, et en cela il était convenu que le film en question serait disponible prochainement sur les plateformes et chaînes de télévision de HBO juste après deux périodes : le passage dans les cinémas et la sortie physique et numérique Ventes. Les œuvres ont atteint la chaîne payante, avant leur vente générale à d’autres chaînes de télévision, ou à la déjà existante Netflix.

Ce contrat ne prend fin qu’à la fin 2022 et Disney n’a donc d’autre choix que de respecter l’accord. Ceci est important car cela signifie que plusieurs films Fox importants et intéressants seront disponibles peu de temps après leur sortie en salles sur les plateformes Hulu et HBO Max. Des films comme Free Guy: Losing Control, ou French Chronicle de Wes Anderson auront une variété d’expositions.

Source : CinéPremière