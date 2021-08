HBO Max et ses premières du mois de septembre 2021 | Instagram

La deuxième Plate-forme qui a sorti son premières pour le mois de septembre, c’est HBO Max, nous mentionnerons donc la liste et vous pourrez ainsi connaître toutes les actualités de son grand catalogue de divertissement.

Plusieurs nouvelles séries et films originaux arriveront sur HBO Max en septembre, ainsi que de nouvelles saisons de favoris des fans.

Cela peut vous intéresser: HBO Max: Ce sont leurs premières pour la semaine du 23 au 29

Notamment, les faits saillants incluent Clint Eastwood en tant qu’acteur principal, producteur et réalisateur du nouveau film.

Male Scream, qui sort en salles et en streaming, et le film d’horreur de James Wan Maligno.

En outre, HBO Max lancera également la nouvelle série limitée Scenes from a Marriage, Doom Patrol Season 3, Adventure Time: Far Lands – Wizards City et la documentation sur la famille nucléaire.

Quelque chose de magique est en route car la série complète de films Harry Potter peut être diffusée via le service.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des titres à venir sur HBO Max en septembre.

1

1 SEPTEMBRE :

Un enlèvement, 2013 (HBO) La Bête, 2001 (HBO) Army of Darkness, 1993 (HBO) The Bench Press, 2006 (HBO) Golden Jubilee (alias The Jubilee), 2019 (HBO) The Cell 2, 2009 (HBO) Kleefeld, 2008 (HBO) Dead Again, 1991 (HBO) Deck the Halls, 2006 (HBO) Detour, 2017 (HBO) Friends Drinking, 2013 (HBO) Epic Movie, 2007 (Extended Version) (HBO) Event Horizon, 1997 ( HBO) The Bad Mu3rt0s, 1983 (HBO) Evil Dead 2, 1987 (HBO) Flawless, 2008 (HBO) The Forgotten, 2004 (HBO) Funny Size, 2012 (HBO) The Gallows, 2015 (HBO ) The Good German, 2006 (HBO) The Good Heart, 2010 (HBO) The Goonies, 1985 Green Lantern, 2011 Harry Potter et la Chambre des secrets, 2002 Harry Potter et les reliques du Mu3rt3 : Partie 1, 2010 Harry Potter et les reliques du Mu3rt3 : Partie 2, 2011 Harry Potter et la Coupe de Feu, 2005 Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, 2009 Harry Potter et l’Ordre du Phénix, 2007 Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, 2004 Harry Potter et la Pierre Philosophale, 200 1 Impostor, 2002 (Director’s Cut) (HBO) Heritage, 2020 (HBO) Au cœur de la mer, 2015 (HBO) Kany García: Soy Yo En Vivo, 2019 (HBO) King Kong, 2005 (Version étendue) HBO) Lady in the Water, 2006 (HBO) Meet Me in St. Louis, 1944 Mr Nobody, 2013 (Extended Version) (HBO) My Golden Days, 2016 (HBO) Nanny McPhee, 2006 (HBO) Forgotten, 2013 (HBO) À propos La ville, 1949 Ouija : L’origine du mal, 2016 (HBO) Paulie, 1998 (HBO) Le poète de La Havane, 2015 (HBO) Prime, 2005 (HBO) Prince Avalanche, 2013 (HBO) Reik Live From The Auditorium Nacional, 2015 (HBO) Rental, 2005 (HBO) Romeo Santos The King Remains King: Live at Madison Square Garden, 2012 (HBO) Santana – Corazon: Live By Mexico, Live To Believe It, 2014 (HBO) End of the World, 2012 (HBO) Severance Pay, 2007 (HBO) Showdown in Little Tokyo, 1991 (HBO) The Song Remains the Same, 1976 Enregistré le 02/02/2012 (Extended Version) (HBO) Thalía Viva Live Tour, 2014 (HBO ) C’est du divertissement !, 1974 C’est du divertissement ! II, 1976 C’est du divertissement ! III, 1994 Transformers, 2007 (HBO) Undisputed, 2002 (HBO) Vanilla Heaven, 2001 (HBO) Top View, 2003 (HBO) What They Had, 2018 (HBO) What Women Want, 2000 (HBO) Yandel: Legacy – From Lider A Leyenda Tour, 2015 (HBO) 2

2 SEPTEMBRE :

Adventure Time: Far Lands – Wizard City, Max Sweet Life Original Special Premiere: Los Angeles, Max Original Season Finale 3

3 SEPTEMBRE :

Amaraika, 2020 (HBO) Enfin, 2020 Bittu, 2020 Café Noms, 2020 Freedom Child, 2007 4

4 SEPTEMBRE :

Nouvelles du monde, 2020 (HBO) 5

7 SEPTEMBRE :

Hard Knocks ’21 : Les Cowboys de Dallas, Finale de la saison (HBO)

7

9 SEPTEMBRE :

Mad Max : Fury Road, 2015

Sweet Life: Los Angeles, spécial Réunion Max Original

Mortal Kombat, 2021 (HBO) (disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

8

10 SEPTEMBRE :

Elliott of Earth, Saison 1 Vicious, Première du film Warner Bros., 2021 (disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision) 9

11 SEPTEMBRE:

Ben 10, Saison 4C Epicentres de New York 11/9 → 2021½, Finale de la série documentaire (HBO) Walker, Saison 1 10

12 SEPTEMBRE :

Scènes d’un mariage, première série limitée (HBO) 11

13 septembre :

Foster Bears: Unlock Magic Désolé Little Ellen, Max Original Series Premiere 12

15 SEPTEMBRE:

Dans la rue, 2020 Le Bon, la Brute et le Truand, 1966 13

16 SEPTEMBRE:

Tig n ‘Seek, première de la troisième saison de Max Original 14

17 SEPTEMBRE :

Apple and Onion, Saison 2B Cry Macho, Sortie du film Warner Bros. (Disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision) El Cuartito, 2021 (HBO) Superman et Lois, Saison 1 16

20 SEPTEMBRE :

Difficile, Finale de la saison 3 (HBO) Drame général 17

21 SEPTEMBRE :

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO) 18

23 SEPTEMBRE :

Ahir Shah: Dots, Max Original Special Premiere Doom Patrol, Max Original Season 3 Premiere The Other Two, Max Original Season 2 Finale 19

25 SEPTEMBRE :

Jeune femme prometteuse, 2020 (HBO) 20

26 SEPTEMBRE :

Nuclear Family, première documentaire (HBO) 21

27 SEPTEMBRE :

Huesped Americano (alias The American Guest), première de la série (HBO) Little Sky, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short (HBO) Neh, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short (HBO) Unmothered, 2021 Asian Pacific American Visionaries Short ( HBO) 22

29 SEPTEMBRE :

Première de la série Entre Hombres (également connue sous le nom de Parmi les hommes) (HBO) 23

30 SEPTEMBRE :

The Show Not Too Late with Elmo, Ten Year Old Max Original Tom Saison 2 Premiere, Max Original Series Premiere Ceux qui me souhaitent la mort 2021 (HBO) (Disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision) The Way Down, Max première du série originale Dinosaur Yabba-Dabba, première de la série originale Max