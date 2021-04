HBO Max financé par la publicité a rapporté un coût de 9,99 USD par mois

WarnerMedia prévoit de facturer 9,99 $ par mois pour son service HBO Max financé par la publicité, selon des personnes familières avec le sujet parlant à CNBC.

En mars, . a rapporté que WarnerMedia d’AT & T prévoyait de lancer une version plus abordable de HBO Max financée par la publicité en juin, après avoir renommé le service de streaming HBO GO et facturé 14,99 $ par mois aux clients.

À CNBC, le directeur général d’AT & T, John Stankey, a déclaré que HBO Max, financé par la publicité, «élargira l’audience potentielle du produit à des consommateurs plus soucieux des coûts».

“Qu’un client choisisse d’acheter le produit financé par la publicité ou d’acheter le produit d’abonnement simple, il est rentable de la même manière pour notre entreprise”, a déclaré Stankey. Donner aux consommateurs le choix de la version de HBO Max qu’ils préfèrent «est une force» et «en aucun cas l’admission de quelque chose n’a pas fonctionné correctement. Cela a toujours été le plan », a-t-il ajouté.

Si les rumeurs se concrétisaient, le plan d’entrée de HBO Max coûterait moins cher que celui de Netflix, qui commence à 13,99 $ par mois. Dans le même temps, Disney’s Hulu facture 50% de moins pour sa version financée par la publicité (5,99 $) par rapport à 11,99 $ pour la version sans publicité.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming de HBO continuerait de coûter plus cher que d’autres services, comme Paramount + (4,99 $) et Peacock avec publicités (4,99 $).

Avec cette version financée par la publicité, WarnerMedia prévoit de joindre uniquement des publicités à la programmation exclusivement disponible sur HBO Max, mais pas sur les émissions de HBO.

Au début de l’année dernière, WarnerMedia avait d’abord envisagé de vendre un produit financé par la publicité contenant uniquement du contenu HBO Max pour 4,99 $ par mois, mais a rejeté cette idée d’un produit combiné avec HBO, ont déclaré deux des personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison des discussions. étaient privés.

À l’approche de juin, nous devrions bientôt en savoir plus sur les projets officiels de WarnerMedia pour le niveau HBO Max financé par la publicité.

