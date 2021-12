HBO Max montre la première photo de la réunion spéciale de Harry Potter

À propos de la légende, HBO Max a écrit: « Comme s’ils n’étaient jamais partis. 20e Harry Potter #ReturnToHogwarts s’ouvre le soir du Nouvel An « . Emma est assise au centre de la pièce, vêtue d’une robe blanche avec des détails en dentelle noire. D’un côté Rupert est assis dans un total look bleu et de l’autre Daniel dans une tenue monochrome.

Entertainment Weekly a rapporté que la réunion révélera des détails sur la production à travers de interviews et discussions approfondies avec les acteurs. En plus des protagonistes, la spéciale mettra en vedette Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, entre autres.