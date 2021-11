HBO Max ne résout toujours pas certains problèmes qui suscitent les critiques des abonnés | Divertissement

La transition entre les plateformes n’est pas terminée malgré le fait que HBO Max ait été lancé il y a plus d’une semaine.

L’arrivée de HBO Max en Espagne Cela a été tout un événement pour plusieurs raisons. Non seulement à cause de l’attente qu’il y avait de connaître son catalogue et les prochaines incorporations, aussi à cause de la grande campagne publicitaire qui est vue et à cause de son offre incroyable de 4,49 euros pour toujours. Mais tout n’a pas été une bonne nouvelle.

Le passage de HBO à HBO Max en termes de le vidage de contenu est particulièrement cher Et la semaine dernière, nous avons publié un reportage sur les épisodes manquants, les séries qui n’étaient pas arrivées et les problèmes de sous-titres. Le fait est que cela continue.

Plus d’une semaine plus tard certaines choses manquent encore sur cette plateforme, un bug que l’on retrouve notamment avec les sous-titres manquants dans de nombreux épisodes.

Chez HBO Max, ils répondent à certaines des demandes et critiques qui se déversent sur les réseaux sociaux et demandent un peu de patience : « Nous terminons la migration de tout le contenu vers HBO Max. Les épisodes manquants, le doublage et les sous-titres sont introduits progressivement. Nous regrettons que cela prenne du temps, dans les prochaines heures/quelques jours tout sera en place ».

A titre d’exemple de situation, dans le pilote de la série What we do in the shadows il n’y a pas de sous-titres en espagnol, bien que oui dans le reste des épisodes. Cela peut être vu dans la capture d’écran que nous avons prise aujourd’hui.

Dans Yahoo! ont recueilli de nombreux commentaires qui ont été publiés sur Twitter ces derniers jours. Les plaintes des défaillances qu’elles provoquent l’impatience des abonnés qui attendent que tout rentre dans l’ordre de continuer avec le contenu qu’ils regardaient, pour lequel ils ont payé.

HBO Max est un grand pari de la part de la société et ils commenceront bientôt à vider des films seulement 45 jours après leur sortie en salles, avec ce que cela signifie en termes d’investissement dans la plate-forme, c’est pourquoi cela frappe ce que cela coûte que tout fonctionne correctement.

Attendre Dans quelques jours tous ces problèmes HBO Max seront derrière nous. Nous sommes sûrs que cela nous donnera beaucoup de joies, mais nous devons quand même dire que cela fonctionne à 100%.