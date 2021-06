HBO Max offre 50% de réduction aux abonnés – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Vous ne savez toujours pas si vous souhaitez vous abonner ? Eh bien, à tout prix, HBO Max veut “être là pour vous” (comme dirait la célèbre chanson thème de Friends) et vous propose donc une remise intéressante. La plateforme de streaming tant attendue est enfin arrivée en Amérique latine ce mardi 29 juin, avec un catalogue varié de séries et de films qui cherche à plaire à tous les âges. Cependant, en entrant sur le site Web, la première chose que l’on remarque n’est ni les publicités de Game of Thrones ni de DC Extended Universe, mais une légende incontournable qui vise clairement à accrocher les indécis.

Comme vous pouvez le voir sur l’image précédente, il s’agit d’une remise de 50% sur le paiement mensuel de l’abonnement. Pour reprendre les termes de HBO Max, il s’agit d’une promotion « disponible uniquement pour les nouveaux utilisateurs et les anciens utilisateurs. […] avec plan de renouvellement automatique d’un mois ». Cela signifie que la remise sera appliquée aux paiements de chaque mois indéfiniment (apparemment). La promotion ne sera annulée que jusqu’à ce que le plan contracté cesse d’être renouvelé. Il est donc important qu’au moment de l’embauche, vous activiez le renouvellement automatique.

La remise de 50 % est valable pour les deux types d’abonnement mensuel. Rappelons qu’au départ, HBO Max proposait un forfait mobile (uniquement pour les appareils mobiles) de 99 pesos et un forfait standard (pour tous les écrans) de 149 pesos. Maintenant, lors de l’application de la remise, ces prix sont respectivement de 49,50 $ pesos et 74,50 $.

Pour profiter de la promotion, les personnes intéressées ont jusqu’au 31 juillet pour la réclamer. Selon Engadget, il ne peut être utilisé que sur le site Web de HBO Max et non à partir de l’application. Une fois abonné, la remise continuera de s’appliquer mensuellement « jusqu’à ce que nous résilions le compte, modifiions notre forfait ou n’ayons plus de mode de paiement valide ».

