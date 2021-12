HBO Max offre un nouveau regard sur le spin-off de « Game of Thrones », « Westworld » et la série « Peacemaker » de John Cena

HBO Max donne aux abonnés un aperçu détaillé de ce que le streamer a à venir en 2022, des premiers regards de séries de retour comme la saison 4 de Westworld aux titres très attendus comme Peacemaker et la série préquelle de Game of Thrones House of Dragon. Le service de streaming a publié mercredi un teaser de 2 minutes avec de brefs aperçus de nombreux titres, donnant aux fans de quoi s’attendre à la nouvelle année.

En janvier, HBO Max sort Peacemaker, une nouvelle série du réalisateur James Gunn qui suit le personnage de John Cena présenté pour la première fois au public dans The Suicide Squad. L’anti-héros Peacemaker de Cena a été décrit comme un homme « irrésistiblement vaniteux » qui ne reculera devant rien pour préserver la paix, même si cela signifie devenir violent en cours de route.

L’aperçu montre également un aperçu de House of the Dragon, le prochain spin-off de Game of Thrones suivant House Targaryen 200 ans avant les événements de la série originale. Basé sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, l’auteur a confirmé qu’il y aurait beaucoup d’action de dragon dans un épisode du podcast The Stuff Dreams are Made Of avec le showrunner Ryan J. Condal.

« Le spectacle ne concernera pas les Marcheurs blancs ni même une menace existentielle pour l’humanité, mais cela ne signifie pas que les enjeux seront faibles », a-t-il déclaré. « La série parle d’une guerre civile entre deux factions de la maison Targaryen, qui ont toutes deux des dragons de leur côté. Cela signifie que le pays sera à nouveau en proie à la guerre, et cette fois les dragons seront opposés les uns aux autres. «

Le spot HBO Max comprenait également des regards sur Our Flag Means Death, une comédie de pirates mettant en vedette Taika Waititi dans le rôle de Blackbeard; DMZ, une adaptation de bande dessinée qui a un pilote réalisé par Ava DuVernay, nominée aux Oscars ; et We Own This City, un nouveau drame policier de David Simon et George Pelecanos de The Wire. Il y a également eu des aperçus des nouveaux HBO Max Originals, notamment Pretty Little Liars: Original Sin, Julia, Love & Death, The Gilded Age, The Time Traveler’s Wife et The White House Plumbers. Des séries de retour telles que Westworld, His Dark Materials, The Nevers, The Flight Attendant et Raised by Wolves ont également été incluses.