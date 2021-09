HBO Max partage les noms des acteurs qui rejoindront House of Dragon – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

De plus en plus de détails sont révélés sur House of Dragon, et maintenant HBO Max a annoncé que de nouveaux talents rejoindraient le casting de la série basée sur la pièce de George RR Martin, Fire and Blood, qui se déroule 300 ans avant Game. of Thrones.

La nouvelle a été publiée par la plate-forme de divertissement via une déclaration au portail Hollywood Reporter, où il a été confirmé que huit personnages feront leurs grands débuts dans la première saison de la série tant attendue.

En plus de partager les personnages, il a été découvert qui seront les acteurs qui donneront vie aux individus qui rejoindront le projet : Ryan Corr dans le rôle de Ser Harwin “Breakbones” Strong, Jefferson Hall dans le rôle de Lord Jason Lannister et son frère jumeau Tyland Lannister, David Horovitch comme Grand Mestre Mellos et Graham McTavish comme Ser Harrold Westerling.

Également ajouté : Bill Paterson en tant que Lord Lyman Beesbury, Gavin Spokes en tant que Lord Lyonel Strong et Matthew Needham en tant que Larys Strong.

