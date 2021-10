HBO Max perd un film de course majeur

Comme chaque mois, HBO Max a fait tourner certains des titres disponibles sur son service. Malheureusement, cela signifie que les cinéphiles ne pourront plus regarder facilement un film de course incroyable sur le service. Ford v Ferrari, avec Matt Damon et Christian Bale, a quitté HBO Max le 19 septembre. Les fans de course qui souhaitent regarder le film devront désormais simplement le louer ou l’acheter auprès d’un détaillant numérique ou physique.

Situé au cours de la période précédant les 24 Heures du Mans 1966, Ford v Ferrari suit le designer automobile Carroll Shelby, qui s’associe à l’intrépide pilote de course britannique Ken Miles pour construire un « véhicule révolutionnaire » pour Ford Motor Co. Ils créent la Ford GT40 et l’utiliser pour vaincre les voitures de course d’Enzo Ferrari. Avec Bale et Damon, Ford v Ferrari met en vedette Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone et Ray McKinnon. James Mangold (Logan, Walk the Line) réalise.

Ford v Ferrari est sorti en salles le 15 novembre 2019, devenant un succès commercial. Le film a rapporté 225,5 millions de dollars dans le monde et a été acclamé par la critique. Le film a remporté les Oscars du meilleur montage sonore et du meilleur montage de film en 2020.

Selon The Hollywood Reporter, les acteurs et l’équipe de production se sont efforcés de rendre le film aussi précis que possible malgré certaines contraintes. Ils ont recréé le morceau emblématique de la France en utilisant une combinaison de sets en Géorgie et en Californie. Bale a également perdu 45 livres pour représenter avec précision le pilote de voiture de course dans Miles. En ce qui concerne les voitures, l’équipage a utilisé d’authentiques voitures de course de l’époque.

« Les films que les gens vont voir ces jours-ci dans les salles de cinéma sont des films d’évasion, vous savez qu’ils sont principalement réalisés par des ordinateurs et des images de synthèse », a déclaré l’acteur Josh Lucas. « À un moment donné, nous avions 200 millions de dollars de véritables Ferrari dans cette scène, tout était réel et nous pouvions le sentir. Cela nous aide en tant qu’acteurs lorsque vous avez affaire à une voiture roulant à 100 à l’heure… cela fait un différence. »

