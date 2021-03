HBO Max pourrait devenir beaucoup moins cher en juin

HBO Max a fait sensation sur le marché extrêmement concurrentiel de la vidéo en streaming. Mais à 15 $ par mois, c’est parmi les choix les plus chers qui n’incluent pas les extras comme la télévision en direct. Aujourd’hui, la société mère AT&T a annoncé qu’à partir de juin, elle allait commencer à proposer une version financée par la publicité (et probablement moins chère) de HBO Max.

AT&T suit les traces de Hulu, qui propose un niveau à prix réduit avec des publicités. Nous ne savons pas combien d’argent quelques publicités avec vos émissions et vos films pourraient vous faire économiser, mais étant donné la nature premium de la plate-forme, il est peu probable que le choix soit libre, comme Peacock ou Crackle. Un accès totalement gratuit à tout ce contenu, y compris les sorties de films Warner Bros. le jour même pour 2021, est probablement trop espéré.

Dans le même communiqué de presse, AT&T a annoncé son intention de lancer HBO Max sur 60 marchés internationaux cette année: 39 territoires en Amérique latine et 21 en Europe. C’est une bonne nouvelle si vous êtes fan de films WB et d’émissions de télévision HBO. Mais gardez à l’esprit que la nature byzantine des accords internationaux de licence télévisuelle et cinématographique signifie que l’offre de bibliothèque en dehors des États-Unis variera certainement beaucoup d’un endroit à l’autre.