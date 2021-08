HBO Max pourrait être en route pour l’Inde

HBO Max n’a actuellement pas de présence directe aux consommateurs en Inde. Mais il semble que l’entreprise se soit mise en branle pour faire son entrée en Inde. WarnerMedia a récemment annoncé avoir nommé le vétéran de Disney, Amit Malhotra, directeur général de HBO Max en Asie du Sud-Est et en Inde.

Malhotra est désormais responsable d’un « futur lancement potentiel » en Inde selon l’annonce de WarnerMedia. Malhotra est actuellement responsable de HBO Go qui est actuellement disponible à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. WarnerMedia communique que le service HBO Go sera mis à niveau vers HBO Max dans ces territoires.

Malhotra Malhotra a été associé à Disney pendant 17 ans auparavant et plus récemment, il était le responsable régional de Disney+ en Asie du Sud-Est et a participé au lancement des services de streaming Disney+, Disney+ Hotstar et Hotstar. Et avec lui à bord, la société rivale de Disney, Warner Media, « explore les opportunités possibles » et un « futur lancement potentiel en Inde ».

Malhotra a pris la parole à cette occasion et a déclaré : « Je suis ravi de faire partie de l’incroyable équipe de WarnerMedia en Asie alors que nous envisageons d’amener HBO Max dans cette région. Les marques de Warner Media, notamment DC Universe, HBO et Cartoon Network, sont extrêmement populaires auprès des fans et du public passionnés de cette région. En mettant l’accent sur les consommateurs, notre objectif sera de rassembler toutes ces marques et contenus dans une nouvelle expérience de streaming passionnante de classe mondiale alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec HBO Max. »

Johannes Larcher, directeur de HBO Max International, a commenté : « Avec notre prochain lancement en Amérique latine le 29 juin et nos plans pour l’Europe à l’horizon, nous tournons notre regard vers l’Asie, où nous avons une opportunité incroyable d’amener HBO Max à des millions de personnes. de nouveaux fans qui sont tout aussi enthousiastes à propos du streaming que notre public aux États-Unis. offre de contenu élargie et expérience de la plate-forme.”

HBO Max a été lancé aux États-Unis l’année dernière au mois de mai et a depuis recueilli 40,6 millions d’abonnés payants. WarnerMedia a étendu le service qui a commencé avec 39 territoires en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cette année, la société a mis à niveau ses services de streaming européens vers HBO Max.