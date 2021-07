HBO Max prend-il en charge la 4K ?

in

Meilleure réponse: Oui. Depuis décembre 2020, HBO Max prend en charge le contenu 4K et une sélection d’appareils compatibles 4K. Si votre appareil ne prend pas en charge la 4K, HBO Max jouera l’audio et la vidéo de la plus haute qualité disponible.

Ce dont vous avez besoin pour regarder du contenu 4K

Pour diffuser en 4K sur HBO Max, vous devez vous assurer que votre appareil de diffusion prend en charge la 4K. Voici les streamers 4K actuellement compatibles avec HBO Max.

Amazon Fire TV Stick 4K Fire TV Cube Android TV AT&T Streaming Box Apple TV 4K Apple TV 4K (2021) Google Chromecast Ultra Chromecast avec Google TV Roku Ultra 4800x Roku 4K TV Roku Premiere Roku Streaming Stick+ Xfinity X1 (Xi6) et Flex

Il convient de souligner que ces appareils prennent également en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2, ce qui est nécessaire pour diffuser en 4K HDR. De plus, tous les films disponibles en 4K HDR sont également disponibles en HD sur tous les appareils pris en charge.

Ce dont vous avez besoin pour diffuser avec l’audio Dolby Atmos

En plus d’utiliser un appareil de streaming prenant en charge le contenu 4K, HBO Max prend également en charge Dolby Atmos. Voici ce dont vous aurez besoin pour diffuser en 4K sur HBO Max avec l’audio Dolby Atmos.

Téléviseur 4K HDR qui affiche Dolby Vision ou HDR10 Internet haut débit (25 Mbps ou plus, 50+ Mbps est recommandé) Système audio compatible Dolby Atmos

Si vos appareils répondent aux exigences énumérées ci-dessus et que le titre que vous souhaitez regarder est disponible en 4K, HBO Max devrait automatiquement lire le titre en 4K HDR en fonction de la bande passante de votre réseau et de la vitesse de connexion.

Obtenez HBO Max maintenant

HBO Max

Regardez du contenu 4K (et plus)

Inscrivez-vous à HBO Max maintenant pour accéder à plus de 10 000 heures de contenu premium de HBO, WarnerMedia, DC Comics et Studio Ghibli.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.