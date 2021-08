HBO Max propose désormais des épisodes gratuits de ses meilleures émissions de télévision

Plus d’un an depuis que HBO a lancé HBO Max, il suit désormais une stratégie Apple TV+. Le service de streaming commencera à proposer des épisodes gratuits de ses meilleures émissions de télévision aux non-abonnés. Selon un article de blog de WarnerMedia, à partir de maintenant, “les nouveaux abonnés potentiels aux États-Unis” se voient offrir “la possibilité de regarder des épisodes sélectionnés de certains des programmes in-app les plus populaires de la plate-forme avant de s’inscrire”.

Cette offre comprend 13 épisodes de HBO et Max Originals, avec de nouveaux titres qui entrent et sortent périodiquement de la collection. Les épisodes pilotes disponibles dans la collection au lancement incluent la célèbre émission télévisée « Game of Thrones » et :

Batwoman ; Euphorie; Harley Quinn; Pays de Lovecraft; Aimer la vie; Perry Manson ; Élevé par les loups ; L’hôtesse de l’air; Titans ; Veneno; Guerrier; Doom Patrol (Saison 2, Épisode 1).



Cette dernière fonctionnalité du produit permet également aux utilisateurs de parcourir l’intégralité du catalogue de programmation HBO Max dans l’application du service et propose des distinctions simples autour des épisodes pouvant être visionnés sans abonnement et de ceux qui sont disponibles après l’inscription.

Depuis son lancement, Apple permet aux utilisateurs de regarder gratuitement les premiers épisodes de ses émissions. L’année dernière, la société a offert des saisons entières gratuites pour une durée limitée afin que les utilisateurs puissent profiter d’Apple Originals pendant le verrouillage.

Pour regarder gratuitement, vous devez vous connecter à l’application TV avec un identifiant Apple (sur n’importe quel appareil compatible), mais vous n’avez pas besoin de vous abonner à Apple TV+.

Que pensez-vous de HBO Max et Apple TV+ proposant des épisodes gratuits ? Vous êtes-vous abonné à l’un de ces services de streaming après avoir regardé un excellent premier épisode ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

