HBO Max publie la première photo de la réunion du 20e anniversaire de Harry Potter

HBO Max a publié la première image du tournage du 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, la prochaine réunion des acteurs principaux des films Harry Potter. Le « spécial rétrospectif » arrivera sur le service de streaming le 1er janvier 2022.

La photo – des acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson assis et discutant – fait suite à un teaser récemment publié, qui ne dit pas grand-chose non plus sur ce à quoi s’attendre du programme. Un synopsis de la réunion indique qu’il « racontera une histoire de making-of enchanteresse à travers de toutes nouvelles interviews approfondies et conversations de casting, invitant les fans à un voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises de films les plus appréciées de tous les temps ». Découvrez la nouvelle photo ci-dessous.

(Crédit photo : HBO Max)

Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart apparaîtront également . Chris Columbus, qui a réalisé l’original Harry Potter, apparaîtra également, avec des invités spéciaux qui seront annoncés plus tard. (L’auteur de Harry Potter, JK Rowling, n’a visiblement pas été mentionné jusqu’à présent, qui a été critiqué pour ses commentaires sur les questions de sexe et de genre.)

Un premier aperçu de la première spéciale récemment, lors du concours de quiz Harry Potter: Tournament of Houses de Poudlard le 28 novembre.

HBO Max a récemment accueilli une autre réunion très médiatisée, car la plate-forme de streaming a également organisé la populaire réunion spéciale des amis plus tôt cette année.