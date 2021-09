HBO Max renouvelle le redémarrage de la série pour adolescents Gossip Girl

HBO Max renouvelle le reboot de la série pour ados Gossip Girl | Instagram

Il a été récemment révélé que ‘Gossip Girl’ aurait saison 2, Eh bien, la société HBO Max a renouvelé le redémarrage de la série pour adolescents, une nouvelle que beaucoup attendaient sans aucun doute, car malgré les mauvais commentaires avant sa sortie, elle a obtenu de très bonnes critiques à la fin.

Tout semble indiquer qu’en novembre prochain les 6 prochains épisodes du premier opus de la série.

Et est-ce la plate-forme HBO Max renouvelé le remake de Gossip Girl pour une deuxième saison en raison du grand succès de sa première sur la plateforme.

Cela peut vous intéresser: Série similaire à Gossip Girl sur Netflix pour la Saint-Valentin

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette nouvelle version raconte les aventures d’une nouvelle génération d’adolescents privilégiés qui, au sein de l’institut scolaire, sont soumis à une surveillance sociale après la réapparition du blog connu sous le nom de Gossip Girl sur les réseaux pour explorer et exposer les secrets les plus sombres de chacun. pour leur donner une leçon.

Il convient de noter que la première saison met en vedette Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith, et est basée sur les romans de Cecily Yon Ziegesar et sur le spectacle original de 2007 développé par Josh Schwartz et Stephanie SavageSiendo.

Les six premiers épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme HBO Max et les chapitres restants de cet épisode seront diffusés en novembre prochain.

Alors que pour la deuxième saison, elle n’a malheureusement pas encore de date de sortie estimée.

En revanche, ceux qui connaissent à la fois la version originale de Gossip Girl et les nouveaux épisodes, se sont divisés en deux : ceux qui ont vu un renouveau notable du format avec de nouveaux visages et ceux qui assurent qu’il est complètement vide à l’intérieur.

Le redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max est une reprise douce des rythmes du feuilleton de la série originale et une révision quelque peu déroutante mais quelque peu ambitieuse de la prémisse à laquelle la série n’est pas entièrement préparée. “

Cela peut vous intéresser :

Notamment, Gossip Girl est conçu pour proposer plus de contenu dédié aux adultes que l’original sur The CW, en raison des normes laxistes du service de streaming HBO Max.

De plus, cette nouvelle série est beaucoup plus diversifiée, mettant en vedette des protagonistes non blancs et des personnages LGBTQ +, réussissant à être beaucoup plus à jour aujourd’hui.