HBO Max se lance en Espagne : comment obtenir une remise exclusive de 50 % pour toujours | Divertissement

HBO Max arrive en Espagne, la nouvelle plate-forme avec les meilleures productions de séries, films et contenus de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network et bien plus encore.

Une plate-forme de vidéo en streaming renouvelée, HBO Max, est désormais disponible en Espagne. Il s’agit de l’évolution de la précédente HBO Espagne, mais avec beaucoup plus de contenu dont vous pouvez profiter dans le confort de votre salon, de votre mobile, de votre tablette ou de tout autre appareil.

Pour fêter l’arrivée de HBO Max en Espagne, ils ont créé une offre spéciale et unique à ne pas manquer. Parce que seulement du 26 octobre au 30 novembre, vous pouvez profiter de HBO Max avec une remise de 50% pour toujours.

Obtenez une remise de 50% sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

C’est une offre à durée limitée pour les nouveaux utilisateurs pour vous inscrire dès maintenant. Vous bénéficierez d’une remise permanente de 50 % sur l’abonnement mensuel.

Cela signifie qu’au lieu de payer 8,99 euros par mois, Il ne vous coûtera que 4,49 euros par mois pour toujours.

L’offre ne sera disponible que jusqu’au 30 novembre prochain et cela ne fonctionnera que si vous restez abonné. Si vous vous désinscrivez et vous réenregistrez, vous perdrez cet avantage.

HBO Max fonctionne avec jusqu’à 3 appareils en même temps, vous pouvez créer jusqu’à 5 profils différent et fonctionne sur pratiquement toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, comme les téléphones Android, iPhone, tablettes, consoles, Smart TV…

Il a également des téléchargements illimités pour voir tout ce que vous voulez sans avoir de connexion Internet.

Qu’y a-t-il sur HBO Max Espagne ?

HBO Max est la nouvelle version de HBO Espagne, mais avec beaucoup plus de contenu. Ils ont conservé le prix de la version précédente en ajoutant plus de séries et de films, il a également Prise en charge de la vidéo 4K.

Vous pouvez désormais trouver, en plus des excellentes séries produites par HBO, du contenu de Warner Bros., HBO, DC productions, des séries et films Cartoon Network et bien plus encore.

En outre il y aura beaucoup de cinéma en avant-premièreAprès 45 jours au box-office, de nouveaux films seront vus sans frais supplémentaires, comme le font d’autres plateformes telles que Disney +.

