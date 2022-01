HBO Max sera présenté du 10 au 16 janvier 2022

HBO Max et ses premières pour cette semaine du 10 au 16 janvier

Nous sommes dans la deuxième semaine d’une nouvelle année et avec elle plus premières au sein des différentes plateformes de divertissement, C’est pour cette raison que nous vous ferons part de l’actualité au sein de HBO Max.

La nouvelle année a déjà commencé et le plates-formes vidéo à la demande mettent tout en œuvre pour le faire de la meilleure façon possible.

Et la vérité est que HBO Max ne fait pas exception, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous disons tout ce qui est nouveau cette semaine sur HBO Max, qui se déroule du 10 au 16 janvier 2022 et compte cinq nouvelles versions, deux d’entre elles étant deux des contenus les plus attendus de l’année.

Il convient de mentionner que l’un des plus grands succès de HBO ces dernières années revient enfin avec sa deuxième saison tant attendue.

La série mettant en vedette Zendaya revient pour approfondir les préoccupations des adolescents d’aujourd’hui, en se concentrant sur la recherche d’identité, de drogue, de sexe, d’amitié et d’amour.

Alors ci-dessous et sans plus attendre, nous vous en parlerons avant de céder la place à la liste complète des premières pour les sept prochains jours.

Toutes les premières de cette semaine sur HBO Max

Euphorie S2 (10/01)

Appelez-moi Kat S2 (11/01)

Noémie (01/12)

Le pacificateur (01/13)

Superman & Lois S2 (01/13)