HBO Max s’étend enfin en dehors des États-Unis à 39 nouveaux territoires

HBO Max a finalement fait son chemin au-delà des côtes américaines avec un lancement en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La plate-forme de streaming est lancée dans 39 territoires de la région et étend l’accès à l’application entre les États-Unis et l’Amérique latine, afin que les abonnés puissent continuer à profiter du contenu lorsqu’ils voyagent entre les deux régions.

L’extension avait été taquinée pendant un certain temps et est intervenue plus d’un an après le lancement de l’application aux États-Unis. L’application est disponible sur la plupart des meilleurs appareils de streaming, offrant aux utilisateurs de nombreuses façons de regarder le contenu de HBO Max. Depuis son lancement, il a accumulé une multitude d’abonnés, probablement en partie à cause de la pandémie de COVID-19, laissant les gens désireux de plus de contenu en streaming.

Le déploiement n’offre pas le nouveau niveau financé par la publicité qui a récemment été lancé aux États-Unis, mais il est fourni avec un forfait Standard et un forfait Mobile.

Le plan Standard comprend trois flux de contenu simultanés dans une résolution allant jusqu’à 4K. Les utilisateurs peuvent également télécharger jusqu’à 30 titres pour une visualisation hors ligne et créer jusqu’à cinq profils personnalisés. Le forfait Mobile est une version édulcorée et plus soucieuse des données, destinée à un usage unique sur les smartphones et les tablettes avec jusqu’à cinq téléchargements et le streaming SD.

Bien que les prix varient en fonction de la région, WarnerMedia offre une remise mensuelle de 50 % aux abonnés latino-américains qui s’inscrivent avant le 31 juillet. La remise durera tant que leur abonnement restera ininterrompu et devrait apporter une étincelle “de joie et d’inspiration à communauté », selon Luis Durán, directeur général de HBO Max pour l’Amérique latine.

HBO Max se lance dans notre région avec une offre sans précédent récompensant notre première vague d’abonnés et ravira à coup sûr nos fans en rendant notre collection de films et de séries télévisées plus accessible et plus abordable que jamais.

Alors que les abonnés latino-américains auront accès à une grande partie du même contenu, HBO s’est également engagé à produire 100 originaux locaux au cours des deux prochaines années.

HBO Max devrait être lancé en Europe plus tard cette année.

