HBO Max signe une série de documentaires de Lisa Ling sur les restaurants asiatiques ⋆ .

HBO Max a obtenu une autre série documentaire pour la diffusion sur leur plate-forme. La journaliste primée Lisa Ling rejoindra Part2 Pictures pour Sortir, une émission en six parties sur la vie des gens derrière le comptoir dans certains des plus de 45 000 restaurants asiatiques qui font les États-Unis.

Ling, qui travaillait auparavant avec Part2 sur C’est la vie avec Lisa Ling, a déclaré qu’elle avait hâte d’en savoir plus sur les personnes qui partagent la même histoire d’origine américaine que la sienne. «Il est temps que nous découvrions une communauté qui a fait partie intégrante du développement de l’Amérique mais qui a été largement ignorée par l’histoire américaine.»

Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, est également enthousiasmée par l’entreprise, affirmant que Sortir «Rendra hommage au travail acharné et aux innombrables contributions des Américains d’origine asiatique dont les restaurants ont contribué à façonner la tapisserie culturelle et les cuisines américaines.» Elle poursuit en disant que Lisa est particulièrement qualifiée pour gérer la tâche de faire la chronique de ces restaurateurs et de la façon dont ils affectent les communautés à travers le pays.

Le fondateur de Part2 Pictures, David Shadrack Smith, appelle Sortir un «projet de passion» qui semble très pertinent en 2021. «C’est une chance de rejoindre Lisa pour une exploration particulièrement personnelle – et de bâtir sur notre longue relation ensemble en nous plongeant profondément dans la dynamique de l’Amérique à travers les gens qui la rendent diversifiée et complexe.»

En plus du plan en cours de HBO Max pour diffuser des films hollywoodiens jour et date avec les cinémas, la plate-forme continue d’ajouter des programmes originaux pour alimenter de nouveaux abonnements. Sortir joint Amis: Spécial Réunion, la troisième saison de guerrier, et un Bled renaissance sur la liste des spectacles à venir pour le service.