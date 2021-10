HBO Max Surprise sort de nouveaux épisodes de l’émission à succès de nulle part

Alors que de nombreuses annonces de DC FanDome ce week-end étaient attendues, DC Comics avait au moins un gros choc à livrer. Après que HBO Max a publié la première bande-annonce de Young Justice: Phantoms, la quatrième saison de la série bien-aimée sur les jeunes héros de DC, les deux premiers épisodes ont également été publiés. Il n’y avait aucun indice précédent que cela allait arriver. De nouveaux épisodes sortiront tous les jeudis, à partir du 21 octobre.

Young Justice a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2010 et n’a été diffusé à l’origine que pendant deux saisons. Une base de fans dévoués a maintenu la série en vie et, finalement, une troisième saison, Young Justice: Outsiders, a finalement été publiée en 2019 sur la défunte plate-forme de streaming DC Universe. L’année dernière, des plans pour une quatrième saison, intitulée Young Justice: Phantoms, ont été annoncés, mais aucune date de sortie n’a été confirmée avant ce week-end. Les trois saisons précédentes sont disponibles en streaming sur HBO Max.

Lors de l’événement FanDome 2020, le producteur exécutif Greg Weisman a confirmé que la pandémie de coronavirus avait perturbé la production de Phantoms. « Nous travaillons tous à domicile et, pour la plupart en ce qui concerne la pré-production, l’écriture de scénario, les scénarimages, le travail de conception – nous sommes passés avec succès au travail à domicile », Weisman, qui a également créé Disney’s Gargoyles et a travaillé sur Star Wars Rebels, expliqué l’année dernière, rapporte ComicBook.com.

« Ce n’est pas aussi amusant de ne pas être au bureau et de ne pas avoir tout le monde ensemble. Nous avions l’habitude d’enregistrer tout le monde ensemble autant que possible dans une pièce pendant les trois premières saisons », a poursuivi Weisman. « De temps en temps, il y a quelqu’un qui ne peut pas faire une session. Et cela a évidemment changé; tout le monde enregistre principalement un à la fois depuis leurs placards… Mais le fait est que nous avons tous de la chance de travailler sur le spectacle. »

L’intrigue de la nouvelle saison a été gardée secrète, mais la bande-annonce montre de nombreux personnages centraux de la série en grave danger. Miss Marian, Superboy et Beast Boy sont envoyés dans une mission dangereuse, tandis qu’Artemis est toujours aux prises avec son passé et sa relation avec sa sœur, la méchante Cheshire. En mars, Weisman a déclaré aux fans que neuf épisodes étaient terminés à l’époque, cinq autres en post-production et 12 animés à l’étranger.

La distribution originale de Jeune justice présente Jesse McCartney dans le rôle de Dick Grayson/Nightwing, Khary Payton dans celui d’Aqualad, Jason Spisak dans celui de Kid Flash, Nolan North dans celui de Superboy, Danica McKellar dans celui de Miss Martian et Stephanie Lemelin dans celui d’Artemis. Chaque saison a introduit plus de personnages de DC Comics et la série existe dans sa propre continuité. Les autres personnages qui sont apparus dans la série incluent Blue Beetle, Wonder Girl, Arsenal, Static, Batgirl, Bumblebee, Forager, Cyborg, Terra et Spoiler.