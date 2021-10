HBO Max Swipes a frappé l’émission du câble avant la saison 3

L’événement virtuel DC FanDome regorgeait de nouveau matériel à anticiper, mais il était également accompagné d’une grande annonce concernant une émission de télévision DC existante : Pennyworth. Warner Bros. a annoncé samedi que Pennyworth reviendrait pour une troisième saison en 2022, et ce sera désormais une série HBO Max Original. L’émission, qui suit une jeune version du majordome de Batman, Alfred Pennyworth, a été diffusée sur Epix jusqu’à présent.

Pennyworth La saison 3 sera diffusée en 2022 en tant que Max Original, et les deux premières saisons seront également diffusées sur HBO Max au début de l’année. Les dates exactes n’ont pas encore été fixées, et jusqu’à présent, il n’y a pas de teaser de ce qui s’en vient. Pourtant, de nombreux fans se sont réjouis d’apprendre que cette émission improbable était à l’abri de l’annulation, et beaucoup ont prédit qu’elle deviendrait plus populaire maintenant qu’elle serait sur un service de streaming plus important.

Alfred est de retour et il a une nouvelle maison. Pennyworth La saison 3 sera diffusée sur HBO Max en 2022. #DCFanDome pic.twitter.com/dtmwq2SelR – HBO Max (@hbomax) 16 octobre 2021

Pennyworth a été créée en juillet 2019 et la saison 2 a suivi en décembre 2020. Les deux saisons comportaient dix épisodes chacune. Le spectacle met en vedette Jack Bannon dans le rôle d’Alfred, qui est un ancien soldat du Special Air Service britannique avec un entraînement intense. Le spectacle commence à Londres, en Angleterre, où Alfred travaille comme videur dans un club exclusif tout en développant ses compétences dans une entreprise de sécurité à part entière.

Dès le début, Alfred se lie d’amitié avec Thomas Wayne – joué par Ben Aldridge – qui deviendra finalement le père de Batman. Dans cette histoire, Wayne est un informateur infiltré de la CIA, mais il souhaite également embaucher Alfred pour qu’il vienne travailler avec lui à Gotham City. Thomas Wayne est généralement décrit comme un médecin et un philanthrope dans les bandes dessinées, mais ici, il est également juricomptable.

La série a souvent été comparée à Gotham, qui racontait l’histoire d’un jeune Bruce Wayne bien avant qu’il ne devienne Batman. Ses fréquents clins d’œil aux méchants et les développements canoniques à venir se reflètent ici à Pennyworth, peut-être avec un peu plus de subtilité.

Le saut de Pennyworth vers HBO Max reflète celui de Warrior, une série qui a commencé sur Cinemax puis est passée à HBO Max plus tôt cette année. L’émission a soulevé un tollé similaire de la part des fans, qui ont estimé qu’elle n’obtenait pas l’exposition qu’elle méritait sur le câble. Comme ils l’avaient prédit, le passage à HBO Max a contribué à rehausser son profil, donc de bonnes choses peuvent être en réserve pour Pennyworth.

La question est de savoir quand l’émission sera diffusée et quand les saisons précédentes seront diffusées. D’autres annonces de DC FanDome samedi comprenaient la sortie de la bande-annonce de The Batman, du teaser Flash et de nombreux autres projets intermédiaires. Restez à l’écoute des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.