HBO Max travaille à réparer l’application HBO Max

Il y a enfin de bonnes nouvelles en réserve pour les abonnés de HBO Max – selon Vulture, les dirigeants derrière la plate-forme sont conscients de l’instabilité imprévisible de l’application et se prépareraient à faire quelque chose pour y remédier. Un directeur anonyme de WarnerMedia a été enregistré, promettant l’arrivée d’une toute nouvelle application.

“Nous allons remplacer chaque application de télévision connectée au cours des quatre ou cinq prochains mois”, a déclaré l’exécutif. L’application mise à niveau est en développement depuis la fin de l’année dernière et devrait d’abord être déployée auprès des utilisateurs de Roku et PlayStation (bien qu’aucun calendrier n’ait été divulgué), avec AppleTV avant la fin de 2021, tandis que les applications mobiles et Web sont en cours de développement. prévu pour “début 2022”.

Le même directeur cité ci-dessus a également promis qu’il “sera bien meilleur que ce qui existe” et “fonctionnera simplement mieux dans tous les domaines”. Bien sûr, plus facile à dire qu’à faire – la vraie preuve sera une fois que les clients auront installé l’application et l’utiliseront à leur guise pour tester la pression et regarder le contenu comme ils le feraient normalement. HBO Max a apparemment imputé les problèmes récurrents aux complications du niveau financé par la publicité, distribuant la programmation aux marchés non anglophones, et que HBO Max fonctionnait sur une version modernisée des anciens services HBO Go et HBO Now.

