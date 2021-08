HBO Max va complètement réviser l’application Buggy Apple TV d’ici la fin de l’année

HBO Max publiera une application Apple TV entièrement reconstruite d’ici la fin de l’année pour surmonter divers problèmes rencontrés par les utilisateurs avec la version actuelle, selon un nouveau rapport.



Peu de temps après que Warnermedia ait retiré son offre HBO Max des chaînes ‌Apple TV‌ en mai, une mise à jour de son application tvOS publiée par la suite a essentiellement cassé plusieurs fonctionnalités du service.

En juin, HBO Max a abandonné le lecteur vidéo natif tvOS au profit d’un lecteur vidéo personnalisé, ce qui a introduit des problèmes d’avance rapide et de rembobinage de la vidéo dans l’application.

Reconnaissant son erreur, HBO a rapidement rétabli l’interface utilisateur native du lecteur vidéo tvOS. Cependant, des problèmes de contrôle de la lecture sont restés, tandis que les utilisateurs ont continué à signaler d’autres problèmes liés aux sous-titres et à la description audio.

Selon les dirigeants de HBO Max qui ont parlé à Vulture, ces erreurs restantes devraient être corrigées pour tous les utilisateurs d’‌Apple TV‌ “en quelques jours”, tandis que les abonnés peuvent s’attendre à ce que le déploiement d’une toute nouvelle application corresponde aux besoins du service actuel.

“Nous allons remplacer chaque application de télévision connectée au cours des quatre ou cinq prochains mois”, a déclaré un directeur anonyme de WarnerMedia. Les clients d’Apple TV devront probablement attendre la fin de l’année pour que la nouvelle application apparaisse, et une refonte des applications mobiles et Web est prévue pour début 2022.

Selon le rapport, les problèmes ont commencé lorsque la société a lancé un nouveau niveau financé par la publicité à 10 $ et a étendu son application à 39 nouveaux pays en juin. L’intégration de publicités dans ce qui était une plate-forme sans publicité a nécessité l’introduction d’une toute nouvelle couche de codage d’applications, et c’est à ce moment-là que les bogues largement signalés ont été établis.

WarnerMedia a également admis que l’application HBO Max actuelle n’avait pas été créée à partir de zéro et fonctionnait sur une version modernisée des anciens services HBO Go et HBO Now, qui étaient conçus pour un produit très différent. D’où la décision de repartir à zéro avec une toute nouvelle application, qui est en préparation depuis au moins la fin de l’année dernière.