HBO Max vient de révéler des nouvelles décevantes

Le déploiement international de la plateforme de streaming HBO Max de WarnerMedia subit des changements majeurs. Le géant des médias a déclaré le 22 juillet que le lancement européen de HBO Max pourrait être retardé jusqu’au début de 2022, car la société se concentre sur l’Amérique latine. AT&T, qui est toujours la société mère de WarnerMedia jusqu’à la fin de la fusion avec Discovery, a déclaré qu’il y avait désormais 47 millions d’abonnés à HBO Max aux États-Unis.

Lors d’un appel matinal avec des analystes avant qu’AT&T ne publie son rapport sur les résultats du deuxième trimestre le 22 juillet, le directeur financier d’AT&T, Pascal Desroches, a déclaré que la société retarderait le lancement de HBO Max Europe jusqu’à l’année prochaine alors qu’elle “se penche” sur l’Amérique latine, rapporte The Hollywood Reporter. Desroches a prédit que la majeure partie de la croissance des abonnés à HBO Max pour le reste de 2021 proviendrait des “abonnés à faible revenu” via une version latino-américaine de HBO Max. Le lancement du HBO Max européen était prévu au second semestre 2021.

“L’équipe a fait un travail remarquable en termes de planification de ce lancement et en s’assurant que nous mettions notre meilleur pied en avant en termes de productions principales, mais une bibliothèque incroyable”, a déclaré Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, aux analystes du lancement en Amérique latine. “La technologie et le produit fonctionnent et c’est une expérience moderne dont nous sommes très fiers, et enfin la proposition de valeur est très forte.” Kilar n’a pas donné de numéro d’abonné pour HBO Max en Amérique latine, car le service de streaming n’y a été lancé que le 30 juin.

“C’était seulement deux jours [of Latin America], un très bon début », a déclaré à THR la semaine dernière Andy Forssell, vice-président exécutif et directeur général de WarnerMedia Direct-to-Consumer. “Ce trimestre à venir, nous en dévoilerons beaucoup plus une fois que nous aurons le premier trimestre complet d’exploitation, mais je dirai simplement : l’élan est vraiment fort dès le départ, et il est vraiment difficile de le prévoir, en particulier dans une nouvelle région . Comment le nouveau contenu va-t-il atterrir? La réponse a été fantastique.

Alors que les téléspectateurs européens devront attendre un peu plus longtemps que prévu pour utiliser HBO Max, plus d’utilisateurs américains en profitent que prévu. HBO et HBO Max ont ajouté 2,8 millions d’abonnés au cours du seul deuxième trimestre 2021, dépassant les prévisions de Wall Street, rapporte Deadline. HBO Max et HBO comptent désormais 47 millions d’abonnés aux États-Unis. Cela a aidé les revenus de WarnerMedia à augmenter de 31% à 8,8 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport à la même période en 2020. WarnerMedia a également eu du succès avec Godzilla contre Kong et Mortal Kombat au box-office. , bien que les deux films soient disponibles sur HBO Max sans frais supplémentaires.

HBO Max compte 67 millions d’abonnés dans le monde, alors AT&T a augmenté son objectif de 70 à 73 millions d’abonnés d’ici la fin de 2021. AT&T a également lancé un niveau de 10 $ par mois pour HBO Max, qui comprend la publicité, en juin.

En mai, AT&T a révélé qu’il se détachait de WarnerMedia, qui fusionnera ensuite dans une nouvelle entité supervisée par Discovery. La nouvelle société s’appellera Warner Bros. Discovery. L’accord devrait être finalisé l’année prochaine.