HBO Max’s Titans obtient le renouvellement de la saison 4 et un nouveau clip

HBO Max a annoncé que Titans, la version en direct de la série de bandes dessinées Teen Titans, a été renouvelée pour la saison 4. La saison 3 a été diffusée sur le service de streaming le 12 août et diffusera sa finale le 21 octobre.

L’annonce fait partie des annonces mur à mur lors de DC FanDome, l’événement mondial gratuit et mondial des fans de la bande dessinée. On ne sait pas encore quand la production commencera pour la saison 4. Pour aider à retarder la douleur dans l’attente des fans de Titans, la série a publié un aperçu de deux minutes de la finale de la saison 3, que vous pouvez consulter ci-dessous .

Le clip montre que la saison en cours verra la série s’engager davantage à être l’un des coins les plus sombres de l’univers de DC TV. Prenez note, les fans qui ont peut-être été découragés par la série sœur connexe – il s’agit d’une émission très différente. La ligne de connexion officielle de la série : « Doom Patrol suit de jeunes héros de l’univers DC à mesure qu’ils atteignent l’âge adulte et trouvent où ils appartiennent. Dans la saison trois, les circonstances attirent nos héros à Gotham City, où ils retrouvent de vieux amis et font face à de nouvelles menaces. «

La saison 3 met en vedette Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Conor Leslie, Curran Walters, Joshua Orpin, Alan Ritchson, Minka Kelly, Damaris Lewis et Savannah Welch.

