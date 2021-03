HBO met-il en place des croisements Game Of Thrones avec plus de nouvelles retombées?

HBO développe trois idées pour de nouveaux projets dans le Jeu des trônes univers, selon Deadline, et tous sont répertoriés comme préquels, bien qu’aucun ne soit confirmé comme ayant obtenu un ordre de série ou même en cours de développement. Appelé 9 voyages (ou Serpent de mer), Bas de puce, et 10000 navires, le matériel source de George RR Martin peut indiquer qu’il existe des moyens pour que ces émissions se croisent avec d’autres si elles marquent des commandes de séries. Plus précisement, 9 voyages pourrait facilement traverser ou au moins se connecter très étroitement à La maison du dragon.