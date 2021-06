HBO nous a enfin donné une mise à jour sur la série préquelle de «Game of Thrones» – .

Cela fait un peu plus de deux ans que le dernier épisode de Game of Thrones a été diffusé sur HBO, et les fans sont toujours mécontents de la fin de la série. Bien sûr, cela n’a pas empêché le réseau d’aller de l’avant avec une demi-douzaine de projets se déroulant dans le monde de A Song of Ice and Fire de George RR Martin. Pour l’instant, le seul spectacle en développement actif est la série préquelle House of the Dragon, et la semaine dernière, le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a proposé une mise à jour rare.

“House of the Dragon est le seul à tirer”, a déclaré Bloys à Variety la semaine dernière. « Tous les autres sont à divers stades de développement. Les gens peuvent penser que nous avons 10 séries en tournage en ce moment. Il y en a un qui sera diffusé en 2022. Nous verrons comment les autres scripts évolueront.

À l’exception de la confirmation par HBO de l’existence de l’émission, il s’agit d’une mise à jour à peu près aussi importante que celle que nous avons reçue du réseau depuis l’annonce de l’émission. En dehors de cela, nous savons que Ryan J. Condal (Rampage, Colony) a été sélectionné pour être le showrunner de House of the Dragon, tandis que Miguel Sapochnik reviendra dans le monde fantastique pour diriger et produire.

“Cela a l’air spectaculaire”, a révélé Bloys, après avoir vu une partie de ce que l’équipe a filmé en Angleterre. “Le casting que (Sapochnik) et Ryan ont mis en place a l’air bien.”

Enfin, en ce qui concerne les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss, Bloys dit que les deux hommes “ont été entièrement à l’écart” de House of the Dragon. “Ils sont en train de travailler chez Netflix”, a-t-il déclaré à Variety, faisant référence à leur contrat de 200 millions de dollars avec le streamer.

HBO n’a pas encore montré au public de séquences de l’émission, mais nous avons obtenu des images fixes des acteurs dans leurs costumes le mois dernier. Vous pouvez les vérifier ici – l’un présente Emma D’Arcy et Matt Smith dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen et du prince Daemon Targaryen, l’autre présente Olivia Cooke et Rhys Ifans dans le rôle d’Alicent Hightower et Otto Hightower, et le dernier nous donne un premier aperçu de Steve Toussaint jouer Lord Corlys Velaryon. Il n’y a pas encore de remorques.

House of the Dragon est basé sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, qu’il appelle « une histoire imaginée » du monde dans lequel se déroule Game of Thrones. Voici le synopsis :

Des siècles avant les événements de A Game of Thrones, la maison Targaryen, la seule famille de seigneurs-dragons à avoir survécu au Destin de Valyria, s’installa sur Dragonstone. Fire & Blood commence son histoire avec le légendaire Aegon the Conqueror, créateur du trône de fer, et continue en racontant les générations de Targaryen qui se sont battues pour occuper ce siège emblématique, jusqu’à la guerre civile qui a presque déchiré leur dynastie. .

House of the Dragon fera ses débuts sur HBO et HBO Max en 2022.

