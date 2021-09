HBO nous livre les premières secondes de Sex And The City : Et juste comme ça

Voici l’aperçu que HBO nous a donné du redémarrage attendu de Sex And The City: And Just Like That.

Eh bien, Carrie et Mr Big sont toujours ensemble pour un moment de Et juste comme ça car lorsqu’une partie du script de la série a fuité, cela a indiqué que le couple est en train de divorcer et même que M. Big décède. Nous ne savons pas à 100% ce qui se passe avec eux, mais la série nous surprendra sûrement lors de sa première à la fin de 2021.

En plus de la scène avec Big, dans le mini teaser on voit aussi Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis). Le trio d’amis est ravi de voir quelqu’un arriver mais nous ne savons pas qui est cette personne. C’est peut-être la nouvelle amie qui remplacera apparemment Samantha. Mais nous savons tous que personne ne peut remplacer Samantha.