HBO partage le premier aperçu des rues de la série The Last of Us – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La série Last of Us bat toujours son plein. L’épisode pilote étant déjà terminé, HBO prépare l’une de ses plus grandes productions dans différents endroits ; l’un d’eux est Edmonton, Canada, qui a été vu dans de nouvelles régions à l’occasion du tournage de la première saison. De HBOsTheLastofUs, ils ont avancé les premières images du Boston post-apocalyptique que l’on peut voir dans le jeu vidéo original Naughty Dog.

L’un des messages comprend même une vidéo, enregistrée sur le Rice Howard Way d’Edmonton. Il faut dire que ces images n’ont pas subi de processus de post-production, le résultat laisse donc place à amélioration et le rapproche de la vision de ses auteurs. La rue choisie rappelle, comme prévu, les avenues de certains lieux du premier The Last of Us.

pic.twitter.com/XqkZ4iGGE9 – The Last of Us sur HBO – Statut (@HBOsTheLastofUs) 9 octobre 2021

Chacun des épisodes de la série The Last of Us « dépasse huit chiffres », comme nous l’avons appris il y a des mois. On s’attend à ce que le tournage se termine vers juin 2022. « Je ne peux pas confirmer le budget officiel en chiffres, mais je dirai que c’est sûrement le plus gros tournage qui a été fait au Canada », a déclaré Damian Pett, président de l’association canadienne. IATSE 212 en juillet dernier.

À l’heure actuelle, nous savons que le casting comprend des acteurs et des actrices tels que Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna, qui joueront respectivement Joel, Ellie et Tommy, ainsi que d’autres tels que Nico Parker, Sarah Miller; plus Jeffrey Pierce, Murray Bartlett et Con O’Neill dans le rôle de Perry, Bartlett et Frank, respectivement.

La première saison de la série The Last of Us sur HBO comptera 10 épisodes ; le tout écrit et produit par Craig Mazin (Tchernobyl), accompagné de Neil Druckmann (qui sera également l’un des réalisateurs), le célèbre réalisateur de jeux vidéo et co-président de Naughty Dog.

Source : Cependant