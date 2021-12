HBO perd 30 millions de dollars en annulant le prequel de Game of Thrones

HBO perd 30 millions en annulant la préquelle de Game of Thrones | INSTAGRAM

Lorsque « Game of Thrones » a pris fin le 2019 Beaucoup de ses fans n’étaient pas satisfaits de la fin, cependant, beaucoup d’autres ont demandé que l’univers continue de s’étendre, donc une préquelle a été envisagée pour partager de nouvelles aventures et séries autour de la saga.

L’univers créé par George RR Martin a plusieurs endroits pour s’étendre, l’une des propositions les plus importantes était de ‘Maison du Dragon’, qui a eu lieu et un autre appel ‘Lune de sang’, ce qui était annulé.

HBO a non seulement perdu du temps, mais aussi 30 millions de dollarsAprès avoir investi dans un pilote pour cette série, qui a fini par ne pas répondre aux standards de qualité exigés par la chaîne de télévision et désormais la plateforme de streaming.

Le prequel avait déjà ses scripts et quand le pilote a fini de tourner, il a été annulé, une situation qui décourage les fans de fiction, qui étaient très enthousiastes à l’idée de recevoir de plus en plus de propositions pour élargir ledit monde.

La principale raison de l’annulation était lorsque le gestionnaire de contenu de la plate-forme a observé le chapitre et s’est rendu compte qu’il n’était pas à la hauteur de la série originale, ce n’était pas suffisant et l’intrigue ne répondait pas à ce qui était attendu.



John Snow « ne sait rien », tandis que HBO perd 30 millions de dollars sur le prequel annulé de « Bloomoon ».

Cette série allait traiter de l’intrigue de l’âge des héros, une époque mystique dont je me souviens à peine par les maîtres d »Antigua’, une époque où les légendes, les croyances et les souvenirs étaient altérés par ce qui était offert aux scénaristes. beaucoup de possibilités pour construire une histoire totalement créative et étendre la mythologie de l’ouest.

Aussi je cherchais à étendre un peu le sens de la longue nuit, au cours de laquelle les marcheurs blancs sont nés un hiver qui a mis des décennies à s’écouler.

Cependant, il y a encore de l’espoir pour le prequel « House of Dragon », qui veut aborder l’histoire de la célèbre maison Targaryen, d’où est originaire Danaerys, le protagoniste qui a fait sensation chez les adeptes de la série et que jusqu’à aujourd’hui elle est l’un des personnages qui a réussi à diviser les opinions au maximum.