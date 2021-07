HBO pourrait enfin avoir une nouvelle émission qui peut rivaliser avec la popularité de “Game of Thrones” • .

Cela fait un peu plus de deux ans maintenant que Game of Thrones a tiré sa révérence sur HBO. Une fin, bien sûr, qui a déclenché toutes sortes de spéculations sur ce que l’avenir réserverait à HBO puisque le fandom autour de Westeros, les dragons et un certain trône de fer ne seraient plus en mesure de soutenir les cotes du réseau. HBO, cependant, n’a pas raté une miette. Il est allé de l’avant en utilisant son Midas Touch pour tout donner au public, de I May Destroy You à Lovecraft Country, Hacks, Mare of Easttown, The Friends Reunion Special, Succession et bien d’autres nouveaux spectacles animés. Un préquel de Game of Thrones arrive également bientôt sur HBO, tandis que la semaine dernière, HBO et HBO Max ont appris qu’ils avaient reçu 130 nouvelles nominations aux Emmy. Et nous n’avons même pas encore mentionné The Last of Us, la prochaine adaptation par HBO de la série de jeux vidéo préférée des fans de Naughty Dog qui fait les gros titres en ce moment pour une raison très de style Game of Thrones.

The Last of Us est en préparation chez HBO

Un rapport hors du Canada détaillant un calendrier de production de 12 mois indique un budget massif de huit chiffres par épisode pour la nouvelle émission. The Last of Us mettra également en vedette deux vétérans de Game of Thrones, tandis que Pedro Pascal et Bella Ramsey joueront les rôles principaux de Joel et Ellie.

Un responsable local, dans la ville albertaine de Fort Macleod, a déclaré à un média local que le budget de l’émission représente un énorme stimulus économique pour la région. “The Last of Us, qui commence la photographie cette semaine, est en effet un monstre”, a déclaré Damian Petti. « Elle compte cinq directeurs artistiques et emploie une armée de centaines de techniciens. Il a eu six mois de préparation et de tournage (en Alberta) pendant 12 mois.

Il ajoute : « … C’est probablement le plus gros projet de tournage au Canada.

“Cette semaine va être très excitante car notre bureau de Fort Macleod a été transformé en une armurerie pour le tournage de cette semaine de la série HBO #TheLastofUs” via : John Guliker – Royal LePage | Facebook pic.twitter.com/My1n8j7zT8 – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 19 juillet 2021

Gros budget, gros impact

HBO, bien sûr, ne commente pas les détails du budget de The Last of Us. Mais il convient de rappeler que la saison la plus chère de Game of Thrones a atteint environ 15 millions de dollars par épisode. Cela met cette nouvelle série dans le même stade. Et en parlant de la nouvelle série, soit dit en passant, le récit de The Last of Us se concentre sur le personnage de Joel amenant une jeune fille (Ellie) à travers les États-Unis, la protégeant des zombies en cours de route. C’est parce qu’on pense qu’elle pourrait détenir la réponse à un remède contre l’infection parasitaire qui sévit dans l’humanité.

Selon Petti, le budget de l’émission a un « effet multiplicateur » sur l’économie locale. Et que « des centaines » d’entreprises bénéficient du travail de fabrication du spectacle. Bottom line: Il n’y a aucune garantie, bien sûr. Mais si tout cela est vrai ? Cela semble de bon augure pour une émission qui pourrait rivaliser avec la plus grande jamais réalisée par HBO, en termes d’échelle et d’impact.

