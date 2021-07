HBO pourrait présenter la série The Last of Us en 2022, selon le réalisateur | Divertissement

Kantemir Balagov, réalisateur de l’épisode pilote de The Last of Us, laisse entendre que la nouvelle série HBO sera diffusée en 2022.

Petit à petit, nous apprenons de nouveaux détails sur The Last of Us, le nouveau série hbo basé sur la célèbre saga de jeux vidéo produite par Le chien méchant et qu’il aura la collaboration du créateur de la franchise, Neil Druckmann, ainsi que celui de Craig Mazin, créateur du hit Tchernobyl.

Après avoir contemplé la première image du casting lors du tournage de The Last of Us et avoir révélé à Craig Mazin le nombre d’épisodes que comptera la série The Last of Us, maintenant Kantémir Balagov, le réalisateur de l’épisode pilote de la série, a lâché quand l’un des prochains a pu débarquer sur HBO Max série basée sur des jeux vidéo.

A travers son compte Instagram officiel, Balagov répertorie ses projets passés et futurs dans sa biographie, mettant à jour celle du La série Le dernier d’entre nous ajoutant une date de première en 2022, mais sans préciser quand cette année sera celle du lancement de la série sur HBO Max.

En ce moment les acteurs sont confirmés au casting de The Last of Us Pierre Pascal (Le Mandalorien, Wonder Woman 1984) dans le rôle de Joel, Bella Ramsey (Game of Thrones, Resistance) dans le rôle d’Ellie, Gabriel Luna (Terminator : Dark Fate, Hala) jouant Tommy, Dandridge merle (The Flight Attendant, Greenleaf) reprenant le rôle de la chef de Firefly Marlene et Nico Parker (Dumbo, The Third Day) jouant Sarah, la fille de Joel.

Alors si tout va bien La série Last of Us sera disponible sur le catalogue HBO Max dans le courant de 2022. Voulez-vous voir cette adaptation?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.