HBO publie le nom officiel et le premier aperçu de la série des Lakers

La nouvelle série HBO sur les Lakers de Los Angeles a un nom officiel. Jeudi, HBO a annoncé que Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty fera ses débuts en mars 2022 avec 10 épisodes sur le réseau. La série sera également disponible en streaming sur HBO Max.

Selon le synopsis officiel, Winning Time est une « série de pause rapide retraçant la vie professionnelle et personnelle des Lakers de Los Angeles des années 1980, l’une des dynasties les plus vénérées et dominantes du sport – une équipe qui a défini une époque, à la fois sur et en dehors de la rechercher. » La série a une distribution similaire qui comprend John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young avec Rob Morgan et Sally Field.

Reilly incarne Jerry Buss, propriétaire des Lakers dans les années 1980. En tant que propriétaire des Lakers, Buss a remporté les championnats NBA 10 avec cinq d’entre eux dans les années 1980. L’équipe comprenait plusieurs joueurs légendaires, dont Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Buss est décédé en 2013 et sa fille, Jeanie Buss, est maintenant la propriétaire majoritaire de l’équipe.

La série tire des informations du livre Showtime, écrit par Jeff Pearlman. En mars, le co-créateur Max Borenstein a parlé à Collider de la série. « C’est une série, mais évidemment, ses limites sont qu’elle est inspirée et basée sur une histoire vraie, mais dans un sens, structurellement, elle a [a] ressemblance avec la Couronne. C’est une histoire de dynastie », a-t-il dit. « C’est l’histoire d’une dynastie américaine. Dans ce cas, parce que c’est une dynastie américaine, ce n’est pas une monarchie, c’est une histoire de célébrité, de culture et de divertissement comme [seen] à travers le prisme de la NBA et le prisme des Showtime Lakers. Notre ambition est donc de raconter cette histoire dans le temps qu’il faut pour bien la raconter. »

Borenstein a également expliqué que la série sera continue et limitée. une histoire importante à raconter et une histoire vraiment amusante à raconter. Nous allons lui donner son dû en termes de temps qu’il faut pour la raconter. «