HBO renouvelle la série Reality Dating FBoy Island pour la deuxième saison ⋆ 10z viral

HBO Max a commandé une deuxième saison de sa série de téléréalité à succès Île FBoy. Le concept de la série a été créé par Elan Gale (Le célibataire franchise) avec Sam Dean (12 dates de Noël, L’amour est aveugle) servant de showrunner.

La série, animée par Nikki Glaser et produite par STXalternative, suit trois femmes qui sont rejointes par 24 hommes – 12 « Nice Guys » à la recherche d’amour et 12 « FBoys » qui ne sont là que pour de l’argent – ​​dans un endroit éloigné. Là, les femmes essaient de naviguer entre les différents hommes dans l’espoir de trouver un lien amoureux durable. À la fin du spectacle, les hommes choisis par les femmes se révèlent tous être des Nice Guys ou des FBoys.

Après ses débuts en juillet 2021, l’émission est rapidement devenue l’une des préférées des fans, et HBO est clairement prêt à en faire plus. « Avec un titre comme Île FBoy, nous savions que nous attirerions l’attention du public et nous sommes ravis qu’ils aient réagi à la nature comique et consciente du format, prouvant qu’ils sont enthousiasmés par cette nouvelle approche qui donne le contrôle aux femmes », a déclaré Sarah Aubrey , responsable du contenu original, HBO Max.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de retourner à Île FBoy pour la saison deux. Le seul inconvénient est que cela confirme ma plus grande crainte : qu’il y ait plus de 12 Fboys sur la planète Terre », a ajouté Glaser.

HBO a dit que Île FBoy a eu le plus gros lancement d’une série de téléréalité Max Original depuis le lancement de la plate-forme et a également vu le nombre de téléspectateurs augmenter de semaine en semaine. Île FBoy est produit par STXalternative, avec Sam Dean en tant que showrunner et Elan Gale en tant que créateur.