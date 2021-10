HBO renouvelle une série incroyablement populaire pour une autre saison

La famille Roy est dans une autre saison de mésaventures. HBO a officiellement renouvelé mardi sa série à succès Succession pour la saison 4. Le réseau n’a distribué le pick-up de la quatrième saison que deux épisodes de la troisième saison de la comédie dramatique, qui a débuté le dimanche 17 octobre. Créé par Jesse Armstrong, Succession suit l’interne politique du conglomérat médiatique Waystar Royco et de l’ultra-riche Roy.

Le renouvellement n’est pas vraiment une surprise. Créé à l’origine en 2018, Succession a été acclamé par la critique et a remporté plusieurs prix pour ses deux premières saisons. En 2020, Succession a balayé les Emmys, remportant des victoires pour une série dramatique exceptionnelle, une actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique et un acteur principal exceptionnel dans une série dramatique, entre autres. Bien qu’il soit trop tôt pour que la saison 3 connaisse un succès similaire, elle fait déjà sensation avec ses notes. Selon Deadline, la première de la saison 3 a attiré plus de 1,4 million de téléspectateurs sur toutes les plateformes, marquant non seulement une augmentation de 13 % du nombre de téléspectateurs depuis la première de la saison 2, mais marquant également la meilleure performance nocturne de lancement de toutes les séries originales depuis la mise en ligne de HBO Max. .

Renouvelé pour la saison 4. pic.twitter.com/iDrJMzEvqd – Succession (@succession) 26 octobre 2021

« A chaque saison de Succession, Jesse Armstrong a continué à dépasser nos attentes les plus folles, nous plongeant plus profondément dans le sanctuaire intérieur de la famille Roy avec un esprit, une humanité et une précision indélébiles », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, dans un communiqué. le renouveau du spectacle. « Cette saison ne fait sans aucun doute pas exception, et nous ne pourrions pas être plus excités pour tout ce qui nous attend pour la prochaine saison à venir. »

Alors que les fans célèbrent la nouvelle du renouvellement, il reste à voir si la saison 4 sera la dernière. La co-productrice exécutive Georgia Pritchett a déclaré au Times en juin qu’Armstrong n’envisageait qu’une ou deux saisons de plus au maximum après la saison 3, révélant: « Je pense que le maximum serait de cinq saisons, mais peut-être plus de quatre. À ce stade [Armstrong] n’en dit qu’un de plus [season]. Mais cela arrive à chaque fois. Nous avons une bonne fin en vue. »

La succession met en vedette Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, Rob Yang, J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk et Arian Moayed. Les nouveaux venus au casting de la saison 3 incluent Adrien Brody et Alexander Skarsgård. De nouveaux épisodes de Succession Saison 3 sont diffusés les dimanches à 21 h HE.