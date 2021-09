HBO The Last of Us Show First Image obtient le look parfait du jeu ⋆ 10z viral

Pour célébrer Outbreak Day du jeu à succès The Last of Us, beaucoup ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leur amour du regard post-apocalyptique sur la famille retrouvée, suivant Joel Miller et Ellie Williams alors qu’ils cherchaient un remède à une peste semblable à un zombie. grâce à l’immunité apparente d’Ellie contre les piqûres des infectés. Cette popularité est la raison même pour laquelle nous avons une adaptation de la série HBO en cours, mettant en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie.

Pour Outbreak Day, nous n’avons pas eu de bande-annonce ou quelque chose comme ça, mais nous avons finalement eu un aperçu de Pascal et Ramsey en tant qu’emblématiques Joel et Ellie. Partagée par Neil Druckmann, Craig Mazin et Pascal lui-même, l’image nous a soudainement donné notre Joel et Ellie, et c’était incroyablement émouvant.

Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : « Hoooooooly shit ! C’est Joël & Ellie ! !” L’adaptation @HBO de The Last of Us de @Naughty_Dog avance à grands pas ! J’ai hâte de vous en montrer plus (de tous nos projets !) Happy #TLoUDDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 septembre 2021

Vous ne pouvez pas laisser #TheLastofUsDay se terminer sans vous donner un petit aperçu. @PedroPascal1 et @BellaRamsey sont Joel et Ellie, et notre voyage a été incroyable jusqu’à présent. Au bord de l’univers et retour… 🍄🗡️💔#TLOUDay #TheLastofUs @Naughty_Dog @HBO @PlayStation @Neil_Druckmann pic.twitter.com/X69ZyfrWbR – Craig Mazin (@clmazin) 27 septembre 2021

“Je t’ai eu, petite fille.” L’adaptation @HBO de #TheLastofUs est en production @PlayStation @Naughty_Dog #TLOUDay #HappyBirthdayJoel pic.twitter.com/hhRz8Yq345 – Pedro Pascal il/lui (@PedroPascal1) 27 septembre 2021

Ce qui le rend si spécial, c’est qu’il ressemble au jeu. Lorsque la photo est apparue pour la première fois, j’ai juste supposé que le casting partageait une image du jeu parce que c’était un jour important pour le fandom, et il m’a fallu voir les cheveux de Bella Ramsey pour réaliser que c’était elle et Pedro Pascal dans le personnage. Pedro Pascal a même la façon dont Joel se tient dans le jeu, et cela me donne un tel espoir pour tout ce que la série HBO met en place.

Le jeu a l’une des ouvertures les plus puissantes pour un jeu que j’ai jamais vu, et traduire ce jeu très chargé d’histoires en une série télévisée a du sens. Et je n’ai jamais vu une image d’un spectacle et j’ai immédiatement senti que cela allait être parfait, mais nous y sommes maintenant. Ce premier regard ressemble à The Last of Us et me dit simplement que ce spectacle est entre de bonnes mains.

J’ai hâte de voir plus de ce spectacle, et le niveau de détail même de cette image m’envoie dans un cri de joie parce que Pedro Pascal se tient debout comme Joel Miller le fait dans le jeu. HBO, tu vas tous nous détruire avec celui-ci.

