HC autorise l’interruption d’une grossesse de plus de 30 semaines car le fœtus souffre d’un trouble chromosomique rare

« Si la femme est forcée de poursuivre sa grossesse, elle aura constamment peur des risques élevés de mortinatalité. », a déclaré le juge.

La Haute Cour de Delhi a autorisé une femme à interrompre sa grossesse de plus de 30 semaines car le fœtus souffrait d’une maladie chromosomique rare et a déclaré que si elle avait accouché, l’enfant aurait des anomalies si importantes qu’une vie normale n’aurait peut-être jamais été une option.

Si la femme est forcée de poursuivre sa grossesse, elle aura constamment peur des risques élevés de mortinatalité. Même si l’enfant naît vivant, la mère supporterait la douleur de savoir que l’enfant peut mourir en quelques mois, a déclaré la Haute Cour.

La juge Rekha Palli a déclaré qu’il existe certains risques pour la pétitionnaire d’interrompre sa grossesse à ce stade. Mais considéré à la lumière de l’avis médical, qui suggère clairement que le fœtus souffre d’un trouble chromosomique rare, la raison impérieuse pour elle de demander l’autorisation de mettre fin à la grossesse n’est pas difficile à comprendre, a déclaré le juge de la Haute Cour. Le tribunal a été informé par la femme, qui était présente à l’audience, qu’on lui avait expliqué les risques liés à la procédure.

«Je n’ai donc aucune hésitation à considérer qu’il s’agit d’un cas approprié où la requérante devrait être autorisée à subir une interruption médicale de grossesse dans un établissement médical de son choix. Cependant, la même chose doit être faite à ses propres risques et conséquences », a déclaré le juge.

Le tribunal, dans son ordonnance, a déclaré: «Sans parler du fait que l’enfant naîtra avec des anomalies si importantes que vivre une vie normale ne sera peut-être jamais une option, causant ainsi de graves difficultés à l’enfant et mettant le requérant dans des conditions extrêmes. de détresse mentale, émotionnelle et même financière.

« Il s’agit donc d’un cas clair où, mis à part l’angoisse et le traumatisme permanents qui peuvent être causés au requérant, le fœtus lui-même souffre de telles anomalies qu’il tombe clairement sous le coup de l’article 3(2B) du MTP (Medical Termination de la grossesse).

Le tribunal a rejeté le plaidoyer de la femme demandant l’autorisation de subir une interruption médicale de grossesse, qui était de 28 semaines au moment du dépôt de la requête, en vertu de la loi MTP.

Selon la pétition, le fœtus souffrait non seulement du syndrome d’Edward (trisomie 18) mais également d’os nasal non ossifié et de pyélectasie bilatérale.

Selon l’avis médical, si la grossesse est menée à son terme logique, l’enfant ne survivra probablement pas au-delà d’un an et cela aussi avec une assistance médicale continue ne causera pas seulement de graves dommages à sa santé physique mais aussi à sa santé mentale.

L’avocat a fait valoir que la loi MTP permet aux femmes d’interrompre leur grossesse même après la période de gestation de 24 semaines s’il s’avère que la poursuite de celle-ci est susceptible de nuire gravement à sa santé physique ou mentale.

A la demande du tribunal, une commission médicale a été constituée pour examiner la femme et son fœtus et selon une littérature jointe au rapport, 80 pour cent des enfants meurent dans la première année, la survie à 10 ans est de 10 pour cent avec les survivants ayant un retard neurodéveloppemental important.

